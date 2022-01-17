Milan, Spezia karşısında 90+6’da kabusu yaşadı!

Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanan mücadelede şampiyonluk adaylarından Milan, orta sıralardaki Spezia'yı konuk etti.

Ev sahibi takım, Rafael Leao'nun 45+1. dakikadaki golüyle maçta 1-0 öne geçti. Milan ayrıca, 45. dakikada Theo Hernandez ile bir de penaltı atışından yararlanamadı.

İlk yarı, kırmızı-siyahlı takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Konuk ekip, 64. dakikada Kevin Agudelo ile skora eşitliği getirdi: 1-1.

Karşılaşmanın 90+6. dakikasında Emmanuel Gyasi, Spezia'yı 2-1 öne geçiren golü attı.

Bu sonuçla Milan, şampiyonluk yolundaki rakiplerinden lider Inter'in puan kaybettiği haftada, evindeki maçta mağlup olarak haftayı puansız geçti ve önemli bir avantajı değerlendiremedi.

Ligde 48 puanla 2. sırada bulunan Milan, bu sezonki 4'üncü mağlubiyetini Spezia karşısında yaşarken, bunlardan 3'ünü kendi sahasında alması dikkati çekti.

Spezia ise Milan maçından aldığı 3 puanla, puanını 22 yaptı ve 14. basamağa yükseldi.

Ligde bugün oynanan bir diğer maçta, zirvedeki ekiplerden Napoli, Bologna'yı deplasmanda Hirving Lozano'nun 20 ve 47. dakikalarda attığı iki golle 2-0 yendi. Napoli, puanını 46'ya yükseltti ve bir maçı eksik 50 puanlı lider Inter'in 4 puan gerisinde 3. basamakta yer aldı.