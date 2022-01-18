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Giriş Tarihi: 18.1.2022

Galatasaray’da Morutan krizi

Galatasaray’da Morutan krizi

Başkan Becali, Rumen yıldız için Aslan’a ihtar çekti

G.Saray'da Olimpiu Morutan sıkıntısı yaşanıyor. FCSB Başkanı Gigi Becali, sarı-kırmızılıların Morutan'ın bonservisi için ilk taksidi yatırmadığını açıkladı. Becali, "Galatasaray şu ana kadar bana hiçbir para ödemedi. İlk parayı 2021'in 10 Kasım'ında ödemesi gerekiyordu. Ancak 700 bin Euro'yu tahsil edemedik. Şu anda FIFA'ya gitmek istemiyorum ama Galatasaray bana paramı derhal ödemeli" dedi. Becali, kendisine yapılacak ödeme planlarını da şöyle paylaştı: 10 Kasım 2021- 700 bin Euro, 10 Mart 2022-750 bin Euro, 10 Eylül 2022- 900 bin Euro, 2023- 1 milyon 150 bin Euro artı bonuslar.

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Galatasaray’da Morutan krizi
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