Galatasaray’da Morutan krizi

Başkan Becali, Rumen yıldız için Aslan’a ihtar çekti
G.Saray'da Olimpiu Morutan sıkıntısı yaşanıyor. FCSB Başkanı Gigi Becali, sarı-kırmızılıların Morutan'ın bonservisi için ilk taksidi yatırmadığını açıkladı. Becali, "Galatasaray şu anakadar bana hiçbir para ödemedi.İlk parayı 2021'in 10 Kasım'ındaödemesi gerekiyordu. Ancak 700bin Euro'yu tahsil edemedik. Şu anda FIFA'ya gitmek istemiyorum ama Galatasaray bana paramı derhal ödemeli" dedi. Becali, kendisine yapılacak ödeme planlarını da şöyle paylaştı: 10 Kasım2021- 700 bin Euro, 10 Mart2022-750 bin Euro, 10 Eylül2022- 900 bin Euro, 2023- 1 milyon 150 bin Euro artı bonuslar.