Gençlik ateşi

Trabzonspor, Doğuhan Aral Şimşir (19) ve Enis Destan (19) gibii simlerle hem yaş ortalamasını düşürmek hem de gelecek sezon için önemli adımlar atmak istiyor
Ara transferde Visca, Kouassi, Puchacz ve Yusuf Erdoğan'ı kadrosuna katan Trabzonspor, gelecek sezonlar için de yapılanma içerisinde. Bordo-mavililer bu anlamda Danimarka'nın FC Midtjylland takımındansol kanat Doğuhan AralŞimşir (19) ve Altınordu'dan santrforEnis Destan'ın (19) peşinde. İki oyuncu için scout ekibi ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda girişimler sürüyor.
OLMAZSA SEZON SONU
Trabzonspor, kulübünün 2 milyon Euro istediği Aral Şimşir için 1.5 milyonEuro önerdi, pazarlıklar devam ediyor. Ancak oyuncuya Fiorentina'nın da talip olması süreci zorlaştırdı. Menajerlerin önerdiği Enis Destan için ise maliyet araştırması yapılıyor. Bordomavilikulüp, devre arasında olmasabile sezon sonu için bu iki oyuncununkulüplerinden söz almak istiyor. Scout ekibinin bir diğer keşfi Erdem Gökçe idi. Ancak Balıkesirspor'un 18 yaşındaki sağ beki için Eyüpspor elini çabuk tuttu ve oyuncuyu kadrosuna kattı.