Özgür Ekmekçioğlu'ndan Mustafa Denizli sözleri! "Zor olanı seçtik"

Lige iyi başlangıcın ardından bir düşüş beklediğini ama bu kadarını tahmin etmediğini kaydeden Ekmekçioğlu, "Bundan sonrasında 'Dur.' diyeceğiz. Şu an önümüzde kritik iki tane maç var. Çok hızlı, art arda yapacağımız maçlar olduğu için, süreci en iyi şekilde geçirmeye çalışacağız. Milli takım arasının bizim için bir toparlanma süreci olacağını düşünüyorum. Daha sonra lige yine en iyi şekilde başlayacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

"DUYGUSAL BİR KARAR ALDIK"

Ekmekçioğlu, görevden ayrılan Mustafa Denizli'nin camia ve kendileri için çok kıymetli olduğuna dikkati çekerek, "Kendisiyle konuşmamızda, 'Süper Lig'e çıktıktan sonra başka bir görevde devam edebilir mi?' diye düşünüyor, 'Biz de Nobre ile devam ederiz zaten.' diye planlıyorduk. Kendisi teknik direktör olarak devam etmek istedi. Burada duygusal bir karar aldık ve onunla başladık. Bunun artıları da eksileri de oldu." ifadelerini kullandı.

Gelinen süreçte 13 haftada 3 beraberlik alan hiçbir teknik direktörün takımın başında kalamayacağını dile getiren başkan Ekmekçioğlu, "Bizim için en zor olanı seçtik. En kolayı onunla devam etmek olurdu. Tek derdimiz kulübün başarılı olması için mücadele etmek. Takımı en iyi tanıyan, başta da düşündüğümüz isim olan Mert Nobre ile devam etme kararı aldık." şeklinde konuştu.

Ekmekçioğlu, sezon başındaki Mustafa Denizli tercihinden dolayı, planladıkları teknik direktör bütçesinin 3-4 katına çıktığını vurguladı.