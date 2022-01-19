Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İtalya'da Robinho'ya 9 yıl hapis cezası!
Giriş Tarihi: 20.1.2022 00:54 Son Güncelleme: 20.1.2022 00:54

İtalya'da Robinho'ya 9 yıl hapis cezası!

AA
İtalya’da Robinho’ya 9 yıl hapis cezası!

İtalya'da Yargıtay'ın, Brezilyalı futbolcu Robinho'nun İtalya'da top koşturduğu dönemde genç bir kadına yönelik toplu cinsel saldırıdan aldığı 9 yıl hapis cezasını onadığı bildirildi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, İtalyan yargısının en üst merci olan Yargıtay, Robinho ve arkadaşı Ricardo Falco hakkında cinsel taciz suçlamasıyla daha önce verilen mahkumiyet kararını onadı. Böylece Robinho hakkındaki yargılama, İtalya'daki adli sürecini tamamladı ve Brezilyalı futbolcu hakkındaki ceza kesinleşti.

Robinho, 2013 yılında İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'da forma giydiği dönemde, Milano'da bir gece kulübünde genç bir kadına yönelik toplu tecavüze karıştığı gerekçesiyle Kasım 2017'de 9 yıl hapis cezası almıştı. İkinci derece mahkeme olan Milano Temyiz Mahkemesi de Aralık 2020'de bu cezayı onamıştı.

Kariyerine, ülkesinin Santos takımında başlayan ve bir dönem kendisi için yüksek bonservis bedelleri ödenen Robinho, Real Madrid, Manchester City, Milan, Guangzhou Evergrande, Atletico Mineiro, Sivasspor ve Medipol Başakşehir'de forma giymişti.

Asıl adı Robson de Souza olan 37 yaşındaki futbolcu, son olarak ülkesinde yine Santos takımına dönmüş ancak Milano'daki bu davayla ilgili hakkında çıkan iddialardan ötürü kadro dışı kalmıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sezen Aksu’nun ‘Şahane Bir Şey Yaşamak’ şarkısına sanat camiasından sert tepki! ‘Üstün kılınanı kimse alçaltamaz’
Son dakika haberi: CHP'li Bilecik Belediyesinde skandal! 200 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalandı
Son dakika: Meclis'te kabul edildi! Memur ve emekliye ek zammı içeren kanun teklifi yasalaştı
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar: 20 Aralık'ta panik havasını dağıttık
Başbakan Boris Johnson duyurdu: İngiltere’den radikal koronavirüs kararı!
Hollandalı uzmandan Türk SİHA'ları yorumu: "Dünyanın en iyisi"
Son dakika: AK Partili Numan Kurtulmuş: Kim hangi anketi getirirse getirsin AK Parti 1. partidir
İdamına karar verilen Osman Bey, Alplerine böyle seslendi: Biz şehit olsak da davamızın boynu bükülmeyecek!
Çiçeği burnunda aşıklar böyle görüntülendi! İşte Hande Doğandemir ile Onur Tuna aşkının ilk karesi!
AK Parti'den son dakika EYT açıklaması! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için tarih verdi: Müjdeyi vereceğiz...
ARKADAŞINA GÖNDER
İtalya'da Robinho'ya 9 yıl hapis cezası!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA