Adana Demirspor Fatih Karagümrük’ü ağırlıyor!

Süper Lig'de 23. haftanın heyecanı devam ediyor. Ligin üst sıraları hedefleyen iki takımının mücadelesinde Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor.

Saat 16.00'da başlayan maçı Suat Arslanboğa yönetiyor. Yeni Adana Stadı'ndaki müsabaka öncesinde Adana Demirspor'un 34, Fatih Karagümrük'ün ise 30 puanı bulunuyor.

Ligin 22. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a deplasmanda 1-0 kaybederek 7 maçlık yenilmezlik serisini yitiren Adana Demirspor, Fatih Karagümrük karşısında alacağı galibiyetle yeniden çıkışa geçmek istiyor.

İLK 11'LER...

Adana Demirspor: Muriç, Svensson, Tayyip, Samet, Kaan, Gökhan, Stambouli, Yunus, Belhanda, Vargas, Assombalonga.

Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Biraschi, Burak, Balkovec, Biglia, Jimmy Durmaz, Bistrovic, Emre Mor, Karamoh, Borini.

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ADANA DEMİRSPOR 0-0 FATİH KARAGÜMRÜK