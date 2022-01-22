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Giriş Tarihi: 22.1.2022 15:55

Adana Demirspor Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor!

Adana Demirspor Fatih Karagümrük’ü ağırlıyor!

Süper Lig'in 23. haftasında Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Yeni Adana Stadı'ndaki mücadele saat 16.00'da başladı. Müsabakada Suat Arslanboğa düdük çalıyor. Maçın canlı anlatımını Sabah.com.tr'den yapabilirsiniz...

Süper Lig'de 23. haftanın heyecanı devam ediyor. Ligin üst sıraları hedefleyen iki takımının mücadelesinde Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor.

Saat 16.00'da başlayan maçı Suat Arslanboğa yönetiyor. Yeni Adana Stadı'ndaki müsabaka öncesinde Adana Demirspor'un 34, Fatih Karagümrük'ün ise 30 puanı bulunuyor.

Ligin 22. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a deplasmanda 1-0 kaybederek 7 maçlık yenilmezlik serisini yitiren Adana Demirspor, Fatih Karagümrük karşısında alacağı galibiyetle yeniden çıkışa geçmek istiyor.

İLK 11'LER...

Adana Demirspor: Muriç, Svensson, Tayyip, Samet, Kaan, Gökhan, Stambouli, Yunus, Belhanda, Vargas, Assombalonga.

Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Biraschi, Burak, Balkovec, Biglia, Jimmy Durmaz, Bistrovic, Emre Mor, Karamoh, Borini.

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ADANA DEMİRSPOR 0-0 FATİH KARAGÜMRÜK

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Adana Demirspor Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor!
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