Fenerbahçe zorlu Sivasspor deplasmanına konuk oluyor! İlk 11’ler belli oldu

SİVAS'TAKİ MAÇLAR

İki takım arasında Sivas'ta yapılan 15 lig maçında Fenerbahçe 6, ev sahibi ekip 4 kez galip geldi, 5 karşılaşma da berabere tamamlandı. Sivas'taki maçlarda sarı-lacivertliler 27, kırmızı-beyazlılar 23 gol attı.

Öte yandan Sivas'taki son 9 randevuda ev sahibi ekip 3, Fenerbahçe ise 2 galibiyet aldı. Dört müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

FARKLI SKORLAR

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2009-2010 sezonunda deplasmanda 5-1'lik sonuçla aldı. Sivasspor ise 2011-2012 ve 2013-2014 sezonlarında sahasındaki maçlardan 2-0 galip ayrıldı. Kırmızı-beyazlı takım, ayrıca 2019-2020'de evinde Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.

Öte yandan, 2010-2011 sezonunun son maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda 4-3 galip gelerek şampiyonluğunu ilan ettiği ve 2013-2014 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da sarı-lacivertlilerin 5-2 kazandığı karşılaşmalarda atılan 7'şer gol, iki takım arasındaki en gollü müsabakalar olarak kayıtlara geçti.