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Giriş Tarihi: 22.1.2022 14:46 Son Güncelleme: 22.1.2022 15:06

Fenerbahçe zorlu Sivasspor deplasmanına konuk oluyor! İlk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe zorlu Sivasspor deplasmanına konuk oluyor! İlk 11’ler belli oldu

Son dakika... Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. Son maçında Altay'ı yenerek moral bulan sarı-lacivertliler, Sivas karşısında çıkışını sürdürmek istiyor. Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Alper Ulusoy'un düdük çalacağı mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Son dakika... Süper Lig'in 23. haftasında heyecan devam ediyor. Hafta içi oynanan lig mücadelesinde Altay'ı geriden gelerek 2-1 yenen Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor'u da geçerek çıkışını devam ettirmenin hesaplarını yapıyor. Saat 16.00'da başlayacak zorlu maçı Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanıyor. Alper Ulusoy'un yöneteceği maçın canlı takibini Sabah.com.tr'de yapabilirsiniz...

SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇININ 11'LERİ

Sivasspor: Ali, Ahmet, Goutas, Caner, Uğur, Özkan, Koray, Cofie, Henrique, Erdoğan, Yatabare

Fenerbahçe: Berke, Nazım, Serdar Aziz, Kim, Novak, Crespo, Zajc, Osayi, İrfan, Valencia, Serdar Dursun

Ligde geride kalan 22 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, haftaya 36 puanla 3. sırada girdi. Süper Lig'de çıktığı maçların 7'sini kazanan, 9'unda berabere kalan ve 6'sından mağlup ayrılan Sivasspor ise 30 puanla 11. basamakta yer aldı.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşma, 1-1 sonuçlanmıştı.

FENERBAHÇE'DE 6, SİVAS'TA 7 EKSİK

Fenerbahçe'de 6 futbolcu Sivasspor müsabakasında forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş ve Muhammed Gümüşkaya, kadroda olmayan Mesut Özil ve Ferdi Kadıoğlu, bireysel çalışmalarını sürdüren Altay Bayındır ile kart cezası olan Attila Szalai, Sivasspor karşısında takımdaki yerini alamayacak.

Sivasspor'da ise 7 eksik var. Ev sahibi takımda sakatlığı bulunan Hakan Arslan, Jorge Felix, Fredrik Ulvestad, Leke James, ülkelerinin milli takımlarında bulunan Fayçal Fajr ile Max Gradel ve sarı kart cezalısı olan Kerem Atakan Kesgin, Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek.

5 FUTBOLCU KART CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Filip Novak, Serdar Aziz ve İrfan Can Kahveci, yarın sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 24. haftadaki Medipol Başakşehir müsabakasında forma giyemeyecek.

31 KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİLER

Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında oynanan 31 müsabakadan 17'sini Fenerbahçe, 7'sini Sivasspor kazandı, 7 mücadele ise berabere sonuçlandı.

Bu maçlarda Fenerbahçe'nin 66 golüne, Sivasspor 42 golle karşılık verdi. Ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşma, 1-1 sonuçlanmıştı.

SİVAS'TAKİ MAÇLAR

İki takım arasında Sivas'ta yapılan 15 lig maçında Fenerbahçe 6, ev sahibi ekip 4 kez galip geldi, 5 karşılaşma da berabere tamamlandı. Sivas'taki maçlarda sarı-lacivertliler 27, kırmızı-beyazlılar 23 gol attı.

Öte yandan Sivas'taki son 9 randevuda ev sahibi ekip 3, Fenerbahçe ise 2 galibiyet aldı. Dört müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

FARKLI SKORLAR

Fenerbahçe, Sivasspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2009-2010 sezonunda deplasmanda 5-1'lik sonuçla aldı. Sivasspor ise 2011-2012 ve 2013-2014 sezonlarında sahasındaki maçlardan 2-0 galip ayrıldı. Kırmızı-beyazlı takım, ayrıca 2019-2020'de evinde Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti.

Öte yandan, 2010-2011 sezonunun son maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda 4-3 galip gelerek şampiyonluğunu ilan ettiği ve 2013-2014 sezonunun ilk yarısında İstanbul'da sarı-lacivertlilerin 5-2 kazandığı karşılaşmalarda atılan 7'şer gol, iki takım arasındaki en gollü müsabakalar olarak kayıtlara geçti.

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Fenerbahçe zorlu Sivasspor deplasmanına konuk oluyor! İlk 11'ler belli oldu
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