Selahattin Beyazıt son yolculuğuna uğurlandı! Burak Elmas ve Fatih Terim bir araya gelmedi

1969 - 1973 ve 1975 - 1979 yıllarında başkanlık yapan Selahattin Beyazıt için Teşvikiye Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından Selahattin Beyazıt'ın naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilmek üzere kaldırıldı.
Cenaze törenine Beyazıt ailesi, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas, yönetim kurulu üyeleri, eski başkanlardan Faruk Süren, Adnan Polat ve Dursun Özbek, Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç, Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, eski Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, eski milli futbolcu ve MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ile camiadan birçok kişi katıldı.
BURAK ELMAS: ÇOK ÖNEMLİ GALATASARAYLI BÜYÜĞÜMÜZÜ KAYBETTİK
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, hayatını kaybeden Selahattin Beyazıt'ın çok değerli bir Galatasaraylı olduğunu söylerken, "Camiamızda çok önemli olan ağabeyimizi kaybettik. Son dönemde çok önemli Galatasaraylı büyüklerimizi kaybettik. Büyük katkıları oldu yeri dolmayacak önemli Galatasaraylılardan biriydi. Emanetini taşımaya devam edeceğiz. Allah rahmet eylesin" dedi.
TERİM VE ELMAS BİR ARAYA GELMEDİ
Bu arada Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile tecrübeli teknik direktör Fatih Terim, törende bir araya gelmedi. Tören sırasında Terim'in arka sıralarda saf tutması dikkat çekti. Galatasaray Kulübü'nün 1969 - 1973 ve 1975 - 1979 yıllarında başkanlığını yapmış olan Selahattin Beyazıt için Teşvikiye Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından Selahattin Beyazıt'ın naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilmek üzere kaldırıldı.