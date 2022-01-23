Selahattin Beyazıt son yolculuğuna uğurlandı! Burak Elmas ve Fatih Terim bir araya gelmedi

TERİM VE ELMAS BİR ARAYA GELMEDİ

Bu arada Galatasaray Başkanı Burak Elmas ile tecrübeli teknik direktör Fatih Terim, törende bir araya gelmedi. Tören sırasında Terim'in arka sıralarda saf tutması dikkat çekti. Galatasaray Kulübü'nün 1969 - 1973 ve 1975 - 1979 yıllarında başkanlığını yapmış olan Selahattin Beyazıt için Teşvikiye Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından Selahattin Beyazıt'ın naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilmek üzere kaldırıldı.