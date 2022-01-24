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Giriş Tarihi: 24.1.2022 11:44 Son Güncelleme: 24.1.2022 11:45

Yattara yeniden futbola dönüyor! Yeni adresi belli oldu...

Yattara yeniden futbola dönüyor! Yeni adresi belli oldu...

Bir dönem Trabzonspor'da oynayan Gineli futbolcu İbrahim Yattara 41 yaşında futbola geri dönüyor. Denizli temsilcisi olan ve Denizli Süper Amatör Küme A Grubu'nda 24 puanla lider olan Yeşil Çivril Belediyespor, İbrahim Yattara'yı transfer ettiğini açıkladı. Yattara'nın maç başına alacağı rakam da belli oldu.

Trabzonspor'un efsane oyuncusu İbrahim Yattara, 41 yaşında yendien futbola döndü. Denizli Süper Amatör Küme A Grubu'nda 24 puanla lider durumda bulunan Yeşil Çivril Belediyespor, Yattara'yı transfer ettiğini açıkladı.

MAÇ BAŞI 350 TL

Denizli temsilcisi Trabzonspor'la özdeşleşen Gineli oyuncu İbrahim Yattara ile anlaştığını duyurdu. Yönetim, 5 senenin ardından yeniden yeşil sahalara dönen 41 yaşındaki futbolcuya maç başı 350 lira ödeme yapacak.

Belçika'nın La Louviere Centre takımında 2015 senesinde futbolu bırakan Yattara, önümüzdeki günlerde sözleşme imzlayacak. Yeşil Çivril Belediyespor Başkanı Yasin Gökyaş, kulüpte futbol oynamış olan Acun Ilıcalı'nın da bu transfere destek olduğunu ifade etti.

İSTANBULSPOR'DA YARDIMCI ANTRENÖRLÜK YAPTI

Trabzonspor'dan sonra kısa süre Mersin İdman Yurdu formasını da terleten Yattara, bir süre İstanbulspor'da yardımcı antrenörlük görevini de yürütmüştü.

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Yattara yeniden futbola dönüyor! Yeni adresi belli oldu...
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