Yattara yeniden futbola dönüyor! Yeni adresi belli oldu...

Belçika'nın La Louviere Centre takımında 2015 senesinde futbolu bırakan Yattara, önümüzdeki günlerde sözleşme imzlayacak. Yeşil Çivril Belediyespor Başkanı Yasin Gökyaş, kulüpte futbol oynamış olan Acun Ilıcalı'nın da bu transfere destek olduğunu ifade etti.