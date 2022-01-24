Yattara yeniden futbola dönüyor! Yeni adresi belli oldu...

Trabzonspor'un efsane oyuncusu İbrahim Yattara, 41 yaşında yendien futbola döndü. Denizli Süper Amatör Küme A Grubu'nda 24 puanla lider durumda bulunan Yeşil Çivril Belediyespor, Yattara'yı transfer ettiğini açıkladı.
MAÇ BAŞI 350 TL
Denizli temsilcisi Trabzonspor'la özdeşleşen Gineli oyuncu İbrahim Yattara ile anlaştığını duyurdu. Yönetim, 5 senenin ardından yeniden yeşil sahalara dönen 41 yaşındaki futbolcuya maç başı 350 lira ödeme yapacak.
Belçika'nın La Louviere Centre takımında 2015 senesinde futbolu bırakan Yattara, önümüzdeki günlerde sözleşme imzlayacak. Yeşil Çivril Belediyespor Başkanı Yasin Gökyaş, kulüpte futbol oynamış olan Acun Ilıcalı'nın da bu transfere destek olduğunu ifade etti.
İSTANBULSPOR'DA YARDIMCI ANTRENÖRLÜK YAPTI
Trabzonspor'dan sonra kısa süre Mersin İdman Yurdu formasını da terleten Yattara, bir süre İstanbulspor'da yardımcı antrenörlük görevini de yürütmüştü.