Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri ÖZEL | Fırtına transferde sert esiyor! Trabzonspor, Bursaspor'un 3 genç yıldızı için anlaşma sağladı
Giriş Tarihi: 25.1.2022 16:36 Son Güncelleme: 25.1.2022 16:56

ÖZEL | Fırtına transferde sert esiyor! Trabzonspor, Bursaspor'un 3 genç yıldızı için anlaşma sağladı

YUNUS EMRE SEL
ÖZEL | Fırtına transferde sert esiyor! Trabzonspor, Bursaspor’un 3 genç yıldızı için anlaşma sağladı

Trabzonspor, devre arası transfer döneminde hız kesmiyor. Şu ana kadar 5 transfer yapan Bordo-mavililer, Bursaspor'un 3 genç yıldızı için de her konuda anlaşmaya vardı. İşte transfer haberinin detayları...

Trabzonspor, transfere doymuyor. Son olarak Altınordu'nun 19 yaşındaki golcüsü Enis Destan'ı kadrosuna katan Bordo-mavililer, Bursaspor'un 3 genç yıldızı için de her konuda anlaşmaya vardı. İşte ödenecek bonservis ücreti ve transferin detayları...

Trabzonspor, Taha Altıkardeş, Batuhan Kör ve Kerem Şen, transferleri için Bursaspor ile her konuda anlaşmaya vardı.

Bordo-mavililer üç oyuncu için Bursaspor'a toplamda 29 milyon TL ödeyecek. Bu rakamın 9 milyon TL'si peşin, 20 milyon TL'si ise 10 taksit halinde ödenecek.

Trabzonspor, daha önce. Jean Kouassi, Edin Visca, Yusuf Erdoğan, Enis Destan ve Tymoteusz Puchacz'ı kadrosuna katmıştı.

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ÖZEL | Fırtına transferde sert esiyor! Trabzonspor, Bursaspor'un 3 genç yıldızı için anlaşma sağladı
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