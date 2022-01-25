ÖZEL | Fırtına transferde sert esiyor! Trabzonspor, Bursaspor’un 3 genç yıldızı için anlaşma sağladı

Trabzonspor, transfere doymuyor. Son olarak Altınordu'nun 19 yaşındaki golcüsü Enis Destan'ı kadrosuna katan Bordo-mavililer, Bursaspor'un 3 genç yıldızı için de her konuda anlaşmaya vardı. İşte ödenecek bonservis ücreti ve transferin detayları...
Trabzonspor, Taha Altıkardeş, Batuhan Kör ve Kerem Şen, transferleri için Bursaspor ile her konuda anlaşmaya vardı.
Bordo-mavililer üç oyuncu için Bursaspor'a toplamda 29 milyon TL ödeyecek. Bu rakamın 9 milyon TL'si peşin, 20 milyon TL'si ise 10 taksit halinde ödenecek.
Trabzonspor, daha önce. Jean Kouassi, Edin Visca, Yusuf Erdoğan, Enis Destan ve Tymoteusz Puchacz'ı kadrosuna katmıştı.