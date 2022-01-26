Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Afrika Uluslar Kupası'nda büyük sürpriz! Ekvator Ginesi, Mali'yi saf dışı bıraktı
Giriş Tarihi: 27.1.2022 01:13 Son Güncelleme: 27.1.2022 01:13

Afrika Uluslar Kupası'nda büyük sürpriz! Ekvator Ginesi, Mali'yi saf dışı bıraktı

AA
Afrika Uluslar Kupası’nda büyük sürpriz! Ekvator Ginesi, Mali’yi saf dışı bıraktı

2021 Afrika Uluslar Kupası'nda normal süresi ve uzatmaları 0-0 sona eren maçta Mali'ye penaltılarla 6-5 üstünlük sağlayan Ekvator Ginesi, çeyrek finale çıktı.

Kamerun'da düzenlenen ve yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelenen turnuvanın son 16 turunda Mali ile Ekvator Ginesi karşılaştı. Limbe kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanan mücadelenin normal süresi ile uzatma devreleri golsüz sona erdi ve penaltı atışlarına geçildi.

Penaltılarda Ekvator Ginesi adına Ruben Belima, Carlos Akapo, Jannick Buyla, Saul Coco, Iban Salvador, Santiago Eneme vuruşları gole çevirdi. Emilio Nsue ve Pablo Ganet penaltıları kaçırdı.

Mali'de ise Adama Traore, Moussa Djenepo, El Bilal Toure, Aliou Dieng ve Mohamed Camara golü buldu. Massadio Haidara, Hamari Traore ve Falaye Sacko atışlardan faydalanamadı.

Rakibini 6-5 sona eren penaltılarla eleyen Ekvator Ginesi, çeyrek finalde Senegal'in rakibi oldu. Mali'de Atakaş Hataysporlu Adama Traore, 70. dakikada oyuna girdi. Ekvator Ginesi ile Senegal arasındaki çeyrek final maçı, 30 Ocak'ta oynanacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Murat ile Döndü'nün romanlık aşk öyküsü
İBB Başkanı İmamoğlu'na bir tepki de Fatih Portakal'dan geldi: Bir belediye başkanı bunu nasıl düşünemez?
SON DAKİKA: FETÖ raporunda Sedef Kabaş detayı! FETÖ'nün maşası oldu
Son dakika! Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu: O gece yaşananlar kar felaketi değil yönetim felaketidir
Başkan Erdoğan'dan Sezen Aksu açıklaması: Benim oradaki hitabımın muhatabı Sezen Aksu değildir
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan kripto para, sosyal medya ve metaverse talimatı! Üç kritik düzenleme geliyor
Son dakika: Başkan Erdoğan ilk kez açıkladı! Necip Hablemitoğlu suikastının zanlısı Nuri Gökhan Bozkır Ukrayna'da bulundu
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Kamu işçilerinin ücretlerine ek zam!
SON DAKİKA | İşçiye 10 bin 848 TL tazminat! Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni genelge ile açıkladı
ARKADAŞINA GÖNDER
Afrika Uluslar Kupası'nda büyük sürpriz! Ekvator Ginesi, Mali'yi saf dışı bıraktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA