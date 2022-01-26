Trabzonspor, Bursaspor’dan 3 genç futbolcuyu renklerine bağladı! İşte ödenecek bonservis bedeli

Açıklamada, "24 Ocak 2022 tarihinde yapılan anlaşmaya göre, Bursaspor Kulübüne sözleşmeler fesih bedeli olarak taksitler halinde 29 milyon lira ödenecektir. Bursaspor Kulübüne ayrıca şarta bağlı prim olarak 3 milyon lira ödeme yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.