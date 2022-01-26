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Giriş Tarihi: 26.1.2022 21:39

Trabzonspor, Bursaspor'dan 3 genç futbolcuyu renklerine bağladı! İşte ödenecek bonservis bedeli

AA
Trabzonspor, Bursaspor’dan 3 genç futbolcuyu renklerine bağladı! İşte ödenecek bonservis bedeli

Trabzonspor, Bursaspor'un 3 genç oyuncusu Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş'i transfer etti. Bordo-mavilerin, bu transferlerde vereceği bonservis bedeli de belli oldu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, Bursaspor Kulübünün profesyonel futbolcuları Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş'in bordo-mavili kulübe transferi konusunda Bursaspor Kulübü ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "24 Ocak 2022 tarihinde yapılan anlaşmaya göre, Bursaspor Kulübüne sözleşmeler fesih bedeli olarak taksitler halinde 29 milyon lira ödenecektir. Bursaspor Kulübüne ayrıca şarta bağlı prim olarak 3 milyon lira ödeme yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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Trabzonspor, Bursaspor'dan 3 genç futbolcuyu renklerine bağladı! İşte ödenecek bonservis bedeli
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