Salih Uçan'dan Başakşehir yorumu! Son şampiyondan bir başka şampiyon takıma geldim"

"DİĞER TAKIMLARDAN HOCALAR DA ARADI"

Başka Süper Lig ekiplerinden teklifler aldığını açıklayan Salih Uçan, "Emre Belözoğlu ile önceden takım arkadaşlığımız da vardı. Emre Hoca'mız beni aradı ve görüşlerini belirtti, aklıma yattı. Diğer takımlardan hocalar da aradı. Teklifleri için teşekkür ederim. Umarım hem benim hem Beşiktaş hem de Başakşehir için iyi olur." diye konuştu.