Salih Uçan'dan Başakşehir yorumu! Son şampiyondan bir başka şampiyon takıma geldim"

Hedefleriyle ilgili de konuşan Salih, "Her zaman sahanın içinde olmak, mücadele etmek istiyorum. Sahada bulunduğum sürede asla sorun yaşamıyorum. Tabii ki sahada bulunmadığınız zamanlar sorun yaşanıyor. Futbolcu her zaman oynamak ister. Buraya oynamak için geldim. İnşallah oynarım. Her yerde forma rekabeti vardır." değerlendirmesinde bulundu.