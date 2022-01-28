Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Salih Uçan'dan Başakşehir yorumu! Son şampiyondan bir başka şampiyon takıma geldim"
Giriş Tarihi: 28.1.2022 15:31 Son Güncelleme: 28.1.2022 15:32

Salih Uçan'dan Başakşehir yorumu! Son şampiyondan bir başka şampiyon takıma geldim"

AA
Salih Uçan’dan Başakşehir yorumu! Son şampiyondan bir başka şampiyon takıma geldim

Beşiktaş'tan sezon sonuna kadar Medipol Başakşehir'e kiralık olarak transfer olan Salih Uçan, "Son şampiyon olan takımdan bir başka şampiyon takıma geldim. Bunun için mutluyum. Emre Belözoğlu ile önceden takım arkadaşlığımız da vardı. Emre Hoca'mız beni aradı ve görüşlerini belirtti, aklıma yattı" dedi.

Medipol Başakşehir'in Beşiktaş'tan sezon sonuna kadar kiraladığı Salih Uçan, yine bir şampiyon takıma geldiğini söyledi. Antalya'daki Belek Turizm Merkezi'nde kamp çalışmalarını sürdüren Medipol Başakşehir'in sabah antrenmanı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Salih Uçan, "Son şampiyon olan takımdan bir başka şampiyon takıma geldim. Bunun için mutluyum." dedi.

Önünde 4 aylık bir süreç olduğuna dikkati çeken Salih, "Elimden geldiğince Başakşehir ailesine yardımcı olmak istiyorum. Beşiktaş'ta sezon başında yaşadığım darbeye bağlı sakatlık vardı ve çok fazla süre bulamadım. Antrenman kaçırdım, birkaç sakatlık yaşadım ve hastanede 1 hafta kaldığım zaman oldu. Ligin ilk dönemi benim için şanssız geçti. Hastalık yaşamasam, antrenman kaçırmasam ve kendimi fiziksel olarak yukarı çekseydim, daha fazla oynayabilirdim." ifadelerini kullandı.

"DİĞER TAKIMLARDAN HOCALAR DA ARADI"

Başka Süper Lig ekiplerinden teklifler aldığını açıklayan Salih Uçan, "Emre Belözoğlu ile önceden takım arkadaşlığımız da vardı. Emre Hoca'mız beni aradı ve görüşlerini belirtti, aklıma yattı. Diğer takımlardan hocalar da aradı. Teklifleri için teşekkür ederim. Umarım hem benim hem Beşiktaş hem de Başakşehir için iyi olur." diye konuştu.

Hedefleriyle ilgili de konuşan Salih, "Her zaman sahanın içinde olmak, mücadele etmek istiyorum. Sahada bulunduğum sürede asla sorun yaşamıyorum. Tabii ki sahada bulunmadığınız zamanlar sorun yaşanıyor. Futbolcu her zaman oynamak ister. Buraya oynamak için geldim. İnşallah oynarım. Her yerde forma rekabeti vardır." değerlendirmesinde bulundu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Hablemitoğlu cinayetinin kilit ismi Nuri Gökhan Bozkır SABAH’a konuştu: Suikast silahı Mogan gölü’nde
Son dakika | Kılıçdaroğlu'nun 'BOT' oyunu: İmamoğlu'na destek atarken fena yakalandı
CHP'li Bilecik Belediyesi'ndeki rüşvet skandalı ardı ardına istifa getirdi
İmamoğlu'nun balık sefasına tepkiler sürüyor! "Gündeminde İstanbul yok"
Son dakika | Rusya Ukrayna krizinde yeni açıklama: Savaş çıkar mı?
SON DAKİKA: Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'in paylaşımı yürekleri sızlattı!
İstanbul’daki kar esaretini böyle atlattı: Camiye sığınan İsrailli haham gündeme oturdu!
Yalnız Kurt dizisi için heyecan dorukta! 15 Temmuz hain darbe girişiminin perde arkasını Yalnız Kurt aydınlatacak!
Son dakika! Başkan Erdoğan: Sosyal medyadaki dil Türkçemiz için tam bir felaket habercisidir.
Son dakika: Beşiktaş'ın iç transferdeki tek umudu! 4 isimle yollar ayrılıyor...
ARKADAŞINA GÖNDER
Salih Uçan'dan Başakşehir yorumu! Son şampiyondan bir başka şampiyon takıma geldim"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA