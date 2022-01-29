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Giriş Tarihi: 30.1.2022 00:02 Son Güncelleme: 30.1.2022 00:03

Önder Karaveli'den Şenol Güneş ve yardımcı antrenörlük sorusuna yanıt!

Önder Karaveli’den Şenol Güneş ve yardımcı antrenörlük sorusuna yanıt!

Beşiktaş'ın teknik direktörü Önder Karaveli, siyah-beyazlı takımın Antalya'da devam eden kampı sırasında TRT Spor'a konuk oldu. Karaveli, merak edilen birçok soruyu yanıtlarken Şenol Güneş ve yardımcı antrenörlük sorularına da cevap verdi.

Beşiktaş'ın teknik patronu Önder Karaveli, Antalya kampında TRT Spor'un konuğu oldu. Karaveli, Beşiktaş teknik direktörü olduktan sonra merak edilen birçok soruya yanıt verdi.

Beşiktaş'ın devre arası transfer planlamasına değinen Karaveli, Şenol Güneş ve yardımcı antrenörlük sorularına da yanıt verdi.

İşte Önder Karaveli'nin açıklamaları...

"Biz transferlere başladık. Kerem Kalafat'ı getirdik. Takım içinden yeni oyuncular, daha az süre bulan oyuncuları daha fazla oyuna sokmaya çalışıyoruz. Alex artık bizimle... Mart ayında N'Koudou bizimle başlayacak. O tarz bir oyuncuya çok ihtiyacımız var. Demir Ege Tıknaz bizimle, Necati Bilgiç merkez orta saha, Emre Can Terzi sol bek, Emirhan Delibaş bir kanat oyuncusu şu anda... Bizim kış transferlerimiz bu oyuncular..."

"BEŞİKTAŞ'IN İLGİLENMESİ GEREKEN ÇOK ŞEY VAR"

"Şenol Güneş, ortaya koyduğu performanslarla kendini ispatlamış bir insan. Saygım çok büyük. Beşiktaş'ın başında bir teknik direktör varken bunları konuşmayı doğru bulmuyorum. Bunu Önder Karaveli üzerinden değil bu görevi yapan kişi üzerinden cevaplıyorum. Devam eden bir lig var, Beşiktaş'ın devam eden maçları var. Beşiktaş'ın ilgilenmesi gereken çok şey var. Antrenmana, oyuna, çalışmaya ve yeni sezon planlanmasındaki genç oyuncular ve hangi tipte oyunlar ve oyuncular olur daha çok bunlara odaklanmak istiyorum. Bunun konuşulması hem Şenol Güneş'e hem Beşiktaş teknik direktörlüğü görevine saygısızlık diye düşünüyorum."

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Önder Karaveli'den Şenol Güneş ve yardımcı antrenörlük sorusuna yanıt!
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