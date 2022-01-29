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Giriş Tarihi: 29.1.2022 20:03 Son Güncelleme: 29.1.2022 20:09

Şota Arveladze, Hull City macerasına 3 puanla başladı! Acun Ilıcalı'dan sonra...

Şota Arveladze, Hull City macerasına 3 puanla başladı! Acun Ilıcalı’dan sonra...

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Şota Arveladze yönetiminde çıktığı ilk maçta Swansea City'i 2-0 mağlup etti. Hull City, Acun Ilıcalı kulübü satın aldığından beri oynadığı 3 maçı da kazandı.

İngiltere Championship'te mücadele eden Hull City, Acun Ilıcalı'nın ardından yükselişe geçti. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi, satın almanın gerçekleşmesinin ardından 3'te 3 yaptı.

Öte yandan takımın yeni teknik direktörü Şota Arveladze, Hull City'nin başında çıktığı ilk maçından 3 puanla ayrıldı.

Ev sahibi takım karşılaşmadan 5'te Eavens ve 17'de Lewis-Potter'ın golleriyle galip ayrıldı.

Puanını 32 yapan Hull City üst üste 3. galibiyetini alarak düşme potasının üstüne çıktı. Swansea ise 32 puanda kaldı.

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Şota Arveladze, Hull City macerasına 3 puanla başladı! Acun Ilıcalı'dan sonra...
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