Şota Arveladze, Hull City macerasına 3 puanla başladı! Acun Ilıcalı’dan sonra...

İngiltere Championship'te mücadele eden Hull City, Acun Ilıcalı'nın ardından yükselişe geçti. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi, satın almanın gerçekleşmesinin ardından 3'te 3 yaptı.
Öte yandan takımın yeni teknik direktörü Şota Arveladze, Hull City'nin başında çıktığı ilk maçından 3 puanla ayrıldı.
Ev sahibi takım karşılaşmadan 5'te Eavens ve 17'de Lewis-Potter'ın golleriyle galip ayrıldı.
Puanını 32 yapan Hull City üst üste 3. galibiyetini alarak düşme potasının üstüne çıktı. Swansea ise 32 puanda kaldı.