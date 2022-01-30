Galatasaray’ın yeni transferi Inaki Pena, İstanbul’a geldi!

PULGAR İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Sarı-kırmızılı ekipte, takviye çalışmaları Pena ve Gomis ile sınırlı kalmayacak. Galatasaray yönetimi, Fiorentina'nın Şilili orta saha oyuncusu Erick Pulgar'ı da kadrosuna katmak istiyor. Pulgar için temaslarını sürdüren sarı-kırmızılılar, oyuncuyu kiralık olarak kadroya katmayı düşünüyor.