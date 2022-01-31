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Giriş Tarihi: 31.1.2022 18:18 Son Güncelleme: 31.1.2022 19:10

Everton'ın yeni teknik direktörü resmen belli oldu! Vitor Pereira derken...

AA
Everton’ın yeni teknik direktörü resmen belli oldu! Vitor Pereira derken...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da İspanyol Rafael Benitez'den boşalan teknik direktörlük görevine, İngiliz Frank Lampard getirildi. İngiliz ekibinde daha önce Fenerbahçe'de ayrılan Vitor Pereira'nın adı anılıyordu.

Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun birçok teknik direktörle yaptığı görüşmenin ardından Lampard'da karar kıldığı ve 43 yaşındaki İngiliz teknik direktörle iki buçuk yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, Everton yönetiminin ilk olarak Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Portekizli teknik adam Vitor Pereira ile anlaşmasına rağmen taraftar tepkisinin ardından bu kararından vazgeçtiği vurgulanıyor.

Futbolculuk kariyerinde West Ham United, Swansea City, Chelsea, Manchester City ve New York City formalarını giyen Lampard, 2018'de başladığı teknik direktörlük hayatında ise Derby County ve Chelsea'de görev aldı.

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Everton'ın yeni teknik direktörü resmen belli oldu! Vitor Pereira derken...
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