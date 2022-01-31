Son dakika: Galatasaray ilk transferini yaptı! Inaki Pena resmen açıklandı...

Dün gece saatlerinde İstanbul'a gelen Pena, ilk açıklamasını şöyle yapmıştı:

''Galatasaray'a geldiğim için çok mutluyum. Fernando Muslera gibi bir oyuncuyla oynamak çok mutluluk verici, ondan çok şey öğrenebilirim. Galatasaray'daki geleceğim şu an için belirsiz, bilmiyorum.''