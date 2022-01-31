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Giriş Tarihi: 31.1.2022 21:03 Son Güncelleme: 31.1.2022 21:11

Son dakika: Galatasaray ilk transferini yaptı! Inaki Pena resmen açıklandı...

Son dakika: Galatasaray ilk transferini yaptı! Inaki Pena resmen açıklandı...

Son dakika haberi... Galatasaray, Barcelona B takımında forma giyen 22 yaşındaki genç kaleci Inaki Pena'yı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Son dakika haberi... Galatasaray, Barcelona B takımında forma giyen 22 yaşındaki genç kaleci Inaki Pena'yı kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Barcelona tarafından yapılan açıklamada, "Pena, sezon sonuna kadar Galatasaray'a kiralandı. Anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmuyor." ifadeleri kullanıldı.

Dün gece saatlerinde İstanbul'a gelen Pena, ilk açıklamasını şöyle yapmıştı:

''Galatasaray'a geldiğim için çok mutluyum. Fernando Muslera gibi bir oyuncuyla oynamak çok mutluluk verici, ondan çok şey öğrenebilirim. Galatasaray'daki geleceğim şu an için belirsiz, bilmiyorum.''

INAKI PENA KİMDİR?

1999 Alicante doğumlu Inaki Pena futbola Villarreal altyapısında başladı. Pena, 13 yaşındayken Barcelona altyapısına geçen genç file bekçisi 10 yıldır Katalan ekibi için oynuyor.

1.84 boyundaki Pena bugüne kadar ülkesi adına hemen hemen tüm alt yaş kategorilerinde forma giydi. Pena son olarak U21 takımında da 1 maça çıktı.

Pena, Barcelona'da resmi maçlarda hiç A takım forması giymedi. Bugüne kadar A takım ile yalnızca birkaç hazırlık maçına çıkan futbolcu bunların ilkini 2020 yazında Gimnastic Tarragona karşısında yaşadı.

Barcelona B ile bu sezon 9 maça çıkan genç futbolcu kalesinde 8 gol gördü. Pena bu maçların 4'ünde kalesini gole kapatmayı başardı.

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Son dakika: Galatasaray ilk transferini yaptı! Inaki Pena resmen açıklandı...
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