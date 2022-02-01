Francesco Farioli'den Galatasaray'a gözdağı! "Net bir mesaj vereceğiz..."

"İKİSİ BİZLER İÇİN KRİTİK OYUNCULAR"

Chidozie Awaziem ve Famara Diedhiou'nun Afrika Uluslar Kupası'na katılımının takımı nasıl etkilediğine yönelik soruya karşılık Farioli, "Awaziem bugün takımla birlikte ilk antrenmanına katılıyor. İyi bir futbolcu. Sahaya döndüğü zaman bize çok katkı sağlayacak. Famara da şu anda iyi gidiyor, milli takımda. Finale kalabilecek potansiyelleri var. İkisi bizler için kritik oyuncular. Umarım Famara da bir an önce gelir ve takıma takı sağlamaya başlar." ifadelerini kullandı.

Devam eden ara transfer döneminde eksik bölgelere transfer talebinin olup olmadığına yönelik soruya Farioli, sahada ne tarz bir futbol oynatmak istediğinin gayet iyi bilindiğini ifade etti.