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Giriş Tarihi: 2.2.2022 01:55 Son Güncelleme: 2.2.2022 01:58

Galatasaray'da Bartuğ Elmaz kadro dışı bırakıldı! Marsilya ile transferi konuşuluyordu...

DHA
Galatasaray’da Bartuğ Elmaz kadro dışı bırakıldı! Marsilya ile transferi konuşuluyordu...

Galatasaray'da Marsilya ile transfer görüşmeleri yapan 18 yaşındaki oyuncu Bartuğ Elmaz başkan Burak Elmas'ın talimatlarıyla kadro dışı bırakıldı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve yöneticiler altyapıdaki yıldız oyuncu Bartuğ Elmaz'ın kulübün tavrına rağmen Marsilya ile anlaşması ve bunu sosyal medyadan paylaşması üzerine harekete geçti. Kulüpte bu konudaki yetkililere direktif verilirken, kulübün haklarını çiğnemeye kalkacak genç oyuncuların sert şekilde uyarılması ve Antalya kampındaki Bartuğ Elmaz'ın kadro dışı bırakılması talimatı verildi.

Altyapıdaki oyuncuların menajerlerle kulübün karşısına çıkmasının artık kabul edilmeyeceğini belirten Elmas'ın kurmaylarına "artık Galatasaray'ın yetiştirdiği oyuncuların aklını karıştıran menajerleri de asla muhatap kabul etmeyin" dediği öğrenildi.

MUSTAFA KAPI ÖRNEĞİ VE ALTYAPI REVİZYONU

Galatasaray'da altyapı düzeninin tamamen değişeceği, oyuncu ve velilere yeni formatlarla anlaşmalar yapılacağı kaydedildi. Galatasaray'ın uzun yıllar yatırım yaptığı reşit olmayan oyuncuların menajerlerle kulüp yetkililerinin karşısına çıkmasından rahatsız olan yönetim, reformlar için çalışmalar başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpte, daha önce Mustafa Kapı da menajerlerin organizasyonuyla kulübün iradesine rağmen Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'e transfer olmuştu. Lille'de varlık gösteremeyen genç oyuncu, devre arası transfer döneminde Adana Demirspor'un yolunu tutmuştu.

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Galatasaray'da Bartuğ Elmaz kadro dışı bırakıldı! Marsilya ile transferi konuşuluyordu...
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