Antalyaspor’da imza şov! Yeni transferler tanıtıldı

LUİZ ADRİANO: TAKIMA YARDIMCI OLMA AMACINDAYIM

Antalya'nın çok güzel bir şehir olduğunu ifade den Luiz Adriano, "Kulübün tesisleri ve imkanları çok iyi. En iyi şekilde hazırlanıp takıma yardımcı olmak istiyorum. Buranın ne kadar güzel bir şehir olduğunu, bu kulübün imkanlarının, tesislerinin ne kadar güzel olduğunu en iyi şekilde anlattılar. En iyi şekilde hazırlanıp takımımıza yardımcı olmak amacındayım" diye konuştu.



"BANA DÜŞEN KULÜBÜN ARMASINI DAHA YÜKSEKLERE TAŞIMAK"

Antalyaspor ailesinin bir parçası olduğu için çok mutlu olduğunu ifade eden Adriano, "Geldiğim andan itibaren kulübü analiz etme şansım oldu. Bana düşen bu andan itibaren çalışmalarımı yaparak en iyi şekilde bu kulübün armasını daha yükseklere taşıyabilmek adına performans göstermek. Bu ailenin parçası olduğum için çok mutluyum" dedi.





FERNANDO MARTİNS: TAKIMI BU DURUMDAN NASIL ÇIKARTECEĞIMIZI DÜŞÜNMEK

En iyi seviyey ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Fernando Martins, "Hem başkan hem yönetim kurulu üyelerimiz, oyuncu arkadaşlarımız aile ortamı yaşattı. Çalışmalarımı hep daha iyiye ulaşmak için sürdürüyorum. Antalyaspor şu an belki de ligde çok rahat bir durumda değil. Bize düşen arkamıza bakmadan takımı bu durumdan nasıl çıkartacağımızı düşünmek. Antalyaspor'u tercih ederek doğru karar verdim. Antalyaspor'un başarılı olması için çalışacağım" diye konuştu.



NDAO: GÜCÜMÜZÜN SONUNA KADAR SAVAŞACAĞIZ

Takıma kiralık dahil edilen Ndao ise "Geldiğim andan itibaren aile ortamıyla karşılaştım. Takıma katkı sağlamak ve kalite eklemeyi amaçlıyoruz. Gücümüzün sonuna kadar her maç bunun için savaşacağız. Aile ortamıyla beraber sezon sonunda hak ettiğimiz bir noktada bitiririz" şeklinde konuştu.



ADMİR MEHMEDİ: TEK KONSANTRASYONUMUZ ÖNÜMÜZDEKİ MAÇLAR

Antalyaspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Admir Mehmedi, "Bu ailenin parçası olmaktan gurur duyuyorum. Burada çok iyi karşılandım. Tek konsantrasyonumuz önümüzdeki maçlar. Maçlarda, ilk geldiğim ilk andan itibaren duyulan güvenin, gösterilen inancın karşılığını, ben ve takım arkadaşlarım olarak sahaya yansıtacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.



Konuşmaların ardından futbolcular formalarıyla poz verdi. Kırmızı beyazlı takımda Luiz Adriano 70, Fernando Martins 20, Admir Mehmedi 14, Ndao ise 28 numaralı formayı giyecek.