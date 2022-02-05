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Giriş Tarihi: 5.2.2022 23:20

Bayern Münih 3 puanı 3 golle aldı!

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Bayern Münih 3 puanı 3 golle aldı!

Almanya Bundesliga'da Bayern Münih, konuk ettiği Leipzig'i 3-2 yendi. Bavyera ekibine galibiyeti getiren golleri Thomas Müller, Robert Lewandowski ve Josko Gvardiol kendi kalesine attı.

Bundesliga'nın 21. haftasında Allianz Arena'da oynanan ve 10 bin seyircinin izlediği karşılaşmada Bayern Münih, 12. dakikada Thomas Müller'in golüyle 1-0 öne geçti. Leipzig, bu gole 27. dakikada Andre Silva ile cevap vererek 1-1 eşitliği sağladı. Ev sahibi ekip, 44. dakikada Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski'nin kafa golüyle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

Çekişmeli geçen maçta konuk ekip 53. dakikada Christopher Nkunku'nun golüyle skora yeniden dengeyi (2-2) getirdi. Bayern Münih, 58. dakikada Leipzigli futbolcu Josko Gvardiol'un topu kendi kalesine göndermesiyle durumu 3-2 yaptı. Maçta başka gol olmadı ve Bayern Münih karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Lider Bayern Münih, bu galibiyetle puanını 52'ye çıkardı. Ligde 3 maçın ardından mağlup olan Leipzig ise 31 puanla 7. sıraya geriledi.

Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Eintracht Frankfurt deplasmanda Stuttgart'ı 3-2, Mainz 05 sahasında Hoffenheim'ı 2-0, Köln sahasında Freiburg'u 1-0 ve Augsburg sahasında Union Berlin'i 2-0 mağlup etti. Arminia Bielefeld-Borussia Mönchengladbach karşılaşması ise 1-1 berabere sonuçlandı.

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Bayern Münih 3 puanı 3 golle aldı!
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