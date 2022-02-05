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Giriş Tarihi: 5.2.2022 13:21 Son Güncelleme: 5.2.2022 14:00

Gaziantep FK Sivasspor'u konuk ediyor!

Gaziantep FK Sivasspor’u konuk ediyor!

Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geliyor. Ligin geride kalan diliminde Gaziantep FK 32, Sivasspor ise 31 puan topladı. Saat 13.30'da başlayan müsabakada Mustafa Kürşad Filiz düdük çalıyor. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Süper Lig'de 24. haftanın heyecanı yaşanıyor.

Milli ara sonrası Gaziantep FK ile Sivasspor kozlarını paylaşıyor. Kalyon Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 13.30'da başladı ve müsabakada hakem Mustafa Kürşad Filiz görev yapıyor.

Süper Lig'de çıktığı 23 maçta 7 galibiyet, 10 beraberlik, 6 yenilgi sonucunda 31 puan toplayan Sivasspor 10. sırada yer alırken, ev sahibi ise 32 puanla 9. durumda.

Sivasspor'da sakatlıkları bulunan Jorge Felix, Fredrik Ulvestad, Hakan Arslan, Leke James, Ahmet Oğuz ve Sefa Yılmaz, karşılaşmada forma giyemiyor.

İLK 11'LER...

Gaziantep FK: Günay, Vetrih, Ertuğrul, Tosca, Djilobodji, Halil, Kitsiou, Furkan, Maxim, Figueiredo, Muhammet.

Sivasspor: Ali Şaşal, Koray, Goutas, Caner, Uğur, Cofie, Kerem, Fayçal, Erdoğan, Pedro Henrique, Yatabare.

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GAZİANTEP FK 2-1 SİVASSPOR

6' Djilobodji
12' Muhammet Demir
29' Goutas

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Gaziantep FK Sivasspor'u konuk ediyor!
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