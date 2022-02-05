Gaziantep FK Sivasspor’u konuk ediyor!

Süper Lig'de 24. haftanın heyecanı yaşanıyor.
Milli ara sonrası Gaziantep FK ile Sivasspor kozlarını paylaşıyor. Kalyon Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 13.30'da başladı ve müsabakada hakem Mustafa Kürşad Filiz görev yapıyor.
Süper Lig'de çıktığı 23 maçta 7 galibiyet, 10 beraberlik, 6 yenilgi sonucunda 31 puan toplayan Sivasspor 10. sırada yer alırken, ev sahibi ise 32 puanla 9. durumda.
Sivasspor'da sakatlıkları bulunan Jorge Felix, Fredrik Ulvestad, Hakan Arslan, Leke James, Ahmet Oğuz ve Sefa Yılmaz, karşılaşmada forma giyemiyor.
İLK 11'LER...
Gaziantep FK: Günay, Vetrih, Ertuğrul, Tosca, Djilobodji, Halil, Kitsiou, Furkan, Maxim, Figueiredo, Muhammet.
Sivasspor: Ali Şaşal, Koray, Goutas, Caner, Uğur, Cofie, Kerem, Fayçal, Erdoğan, Pedro Henrique, Yatabare.
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GAZİANTEP FK 2-1 SİVASSPOR
6' Djilobodji
12' Muhammet Demir
29' Goutas