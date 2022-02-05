Olivier Giroud, 3 dakikada Milan’a derbiyi kazandırdı! Inter, 14 maç sonra kaybetti...

Milano derbisinde Milan, Inter'i geriden gelerek 2-1 yendi. Bu sonuçla ligde bir maçı eksik 53 puanlı Inter, 14 maç aradan sonra mağlup oldu ve bu sezonki 2. yenilgisini aldı. Inter'in en yakın takipçisi Milan ise puanını 52'ye yükseltti ve şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü.

Öte yandan, Serie A'nın 24. hafta açılış maçında Roma ile Genoa 0-0 berabere kaldı.