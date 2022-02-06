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Giriş Tarihi: 7.2.2022 01:52

Paris Saint-Germain, deplasmanda Lille'i 5-1 yendi

AA
Paris Saint-Germain, deplasmanda Lille’i 5-1 yendi

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanan maçta Paris Saint-Germain (PSG), Lille'i 5-1 mağlup etti.

Ligue 1'in 23. haftasında lider PSG, Lille'e konuk oldu.

PSG'nin gollerini 10. ve 51. dakikalarda Danilo Pereira, 32. dakikada Presnel Kimpembe, 38. dakikada Lionel Messi ve 67. dakikada Kylian Mbappe kaydetti.

Ev sahibi takımın tek golü 28. dakikada Sven Botman'dan geldi.

Messi, bu karşılaşmada sezonun ikinci golünü atmış oldu.

Milli futbolcu Zeki Çelik, Lille'de 90 dakika forma giyerken, Burak Yılmaz sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

PSG, sahadan 5-1 galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla 56 puana ulaşan PSG, liderliğini sürdürdü. Lille ise 32 puanla 11. sıraya geriledi.

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Paris Saint-Germain, deplasmanda Lille'i 5-1 yendi
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