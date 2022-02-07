Transferin perde arkası ortaya çıktı! Emrehan Gedikli’nin Trabzonspor sözleri...

BORUSSIA DORTMUND VE HERTA BERLIN İSTEDİ

Almanya'da geleceğin önemli golcüleri arasında gösterilen ve Leverkusen'de dikkat çeken performansıyla transfer teklifleri alan Gedikli için Borussia Dortmund ve Herta Berlin'in resmi teklifleri reddedildi. Oyuncusunu Bundesliga'da rakiplerine satmak istemeyen Leverkusen, Avusturya'dan Rapid Wien ve Fransız ekibi Monaco ile de görüştüğü ancak oyuncunun kesin kararının Trabzonspor olmasıyla Bayer Leverkusen, Emrehan Gedikli'yi bordo mavili ekibe verdi.





HEDEFİ TRABZONSPOR İLE AVRUPA'DA BAŞARI

Avrupa'dan transfer teklifleri alan ancak Trabzonspor ile Avrupa'da başarılı olma hedefiyle Trabzon'a gelen Emrehan Gedikli, öncelikle bordo mavili forma ile Şampiyonlar Ligi'nde, sonrasında milli takımda göstereceği performansla yeniden Avrupa'ya gitmeyi planlıyor.



TÜRKİYE A MİLLİ TAKIM FORMASI GİYECEK

Alt yaş milli takımlarında Almanya forması giyen ve çıktığı 20 maçta 10 gol atma başarısı gösteren Emrehan Gedikli, Türkiye A Milli Takım forması da giyecek.