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Giriş Tarihi: 8.2.2022 14:51 Son Güncelleme: 8.2.2022 14:54

Fenerbahçe maçı öncesi Kayserispor'da koronavirüs şoku!

İHA
Fenerbahçe maçı öncesi Kayserispor’da koronavirüs şoku!

Bu akşam Fenerbahçe ile Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkacak olan Yukatel Kayserispor'da 3 futbolcu daha korona virüs salgınına yakalandı. Mario Gavranovic, Emre Demir ve Gustavo Campanharo'nun korona virüs testleri pozitif çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda İstanbul'da Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Kayserispor'da Gökhan ve Cenk'ten sonra 3 futbolcu daha korona virüs salgınına yakalandı. Edinilen bilgilere göre; Mario Gavranovic, Emre Demir ve Gustavo Campanharo'nun korona virüs testleri pozitif çıktı.

Bugün akşam oynanacak maçta görev alamayacak 3 futbolcu, cumartesi günkü Galatasaray maçında da sarı-kırmızılı formayı giyemeyecek.
Kaleci Cenk Gönen ile Gökhan Sazdağı'nın korona virüs karantinası bu akşam bitecek. İki futbolcu, kaleci Lung ile birlikte yarın İstanbul'a giderek Galatasaray maçı öncesi takıma katılacak.

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Fenerbahçe maçı öncesi Kayserispor'da koronavirüs şoku!
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