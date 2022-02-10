Bir dünya yıldızı daha MLS’e kaydı! Los Angeles Galaxy, Douglas Costa’yı transfer etti

MLS ekiplerinden LA Galaxy, Juventus'un Gremio'ya kiraladığı Douglas Costa'yı sezon sonuna kadar kadrosuna kattı. Brezilyalı oyuncunun 30 Haziran 2022'de Gremio ile sözleşmesinin sona ermesiyle, Los Angeles Galaxy'le 2023'e kadar yeni kontrat imzalayacak.
LA Galaxy Teknik Direktörü Greg Vanney, "Douglas dünya çapında bir futbolcu ve kalitesini yüksek seviyelerde gösterdi. Onun kapasitesi ve yaratıcılığı bizim ataklarımızı sonuca ulaştıracak." dedi.
Douglas Costa kariyerinde 21 kupa kazandı. Tecrübeli oyuncu Gremio, Shakhtar Donetsk, Bayern Münih, Juventus formaları giydi. 461 karşılaşmada oynayan Costa 68 gol atarken, 99 asist yaptı.
Daha önce Lorenzo Insigne MLS takımlarından Toronto'ya ve Xherdan Shaqiri de Chicago Fire imza atmıştı.