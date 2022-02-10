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Giriş Tarihi: 10.2.2022 20:50 Son Güncelleme: 10.2.2022 20:57

Bir dünya yıldızı daha MLS'e kaydı! Los Angeles Galaxy, Douglas Costa'yı transfer etti

Bir dünya yıldızı daha MLS’e kaydı! Los Angeles Galaxy, Douglas Costa’yı transfer etti

MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy, Juventus'un 31 yaşındaki Brezilyalı yıldızı Douglas Costa'yı transfer etti. Daha önce Lorenzo Insigne ve Xherdan Shaqiri de MLS takımlarına imza atan yıldızlar olmuştu.

MLS ekiplerinden LA Galaxy, Juventus'un Gremio'ya kiraladığı Douglas Costa'yı sezon sonuna kadar kadrosuna kattı. Brezilyalı oyuncunun 30 Haziran 2022'de Gremio ile sözleşmesinin sona ermesiyle, Los Angeles Galaxy'le 2023'e kadar yeni kontrat imzalayacak.

LA Galaxy Teknik Direktörü Greg Vanney, "Douglas dünya çapında bir futbolcu ve kalitesini yüksek seviyelerde gösterdi. Onun kapasitesi ve yaratıcılığı bizim ataklarımızı sonuca ulaştıracak." dedi.

Douglas Costa kariyerinde 21 kupa kazandı. Tecrübeli oyuncu Gremio, Shakhtar Donetsk, Bayern Münih, Juventus formaları giydi. 461 karşılaşmada oynayan Costa 68 gol atarken, 99 asist yaptı.

31 yaşındaki kanat forvet, Brezilya Milli Takımı ile de oynadığı 31 maçta 3 gol attı.

Daha önce Lorenzo Insigne MLS takımlarından Toronto'ya ve Xherdan Shaqiri de Chicago Fire imza atmıştı.

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Bir dünya yıldızı daha MLS'e kaydı! Los Angeles Galaxy, Douglas Costa'yı transfer etti
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