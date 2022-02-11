Fenerbahçe’de zorlu Giresunspor maçı öncesi 6 önemli eksik!

Süper Lig'de 25. hafta heyecanı bugünkü Altay-Çaykur Rizespor maçıyla başlıyor. Ligde son maçını Başakşehir'e kaybeden Fenerbahçe deplasmanda Giresunspor'a konuk olacak. Ligdeki son 4 maçında 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Giresunspor bu maçtan puan almak ve alt sıralardan kurtulmak istiyor.
Kamp kadrosunu açıklanan Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır tam 3.5 ay sonra ilk kez kadroya alındı. Diğer yandan Fenerbahçe Mesut Özil, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Novak, Luiz Gustavo ve Miguel Crespo olmak üzere 6 önemli oyuncu kadroya alınmadı.