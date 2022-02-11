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Giriş Tarihi: 11.2.2022 15:33 Son Güncelleme: 11.2.2022 15:33

Fenerbahçe'de zorlu Giresunspor maçı öncesi 6 önemli eksik!

Fenerbahçe’de zorlu Giresunspor maçı öncesi 6 önemli eksik!

Süper Lig'de 25. hafta heyecanı bugün başlıyor. Ligde son 2 maçını kazanamayan Fenerbahçe bu hafta Giresunspor'a konuk olacak. Kaleci Altay 3.5 ay sonra kamp kadrosuna alınırken, 6 önemli oyuncu da kadroya alınmadı. İşte Fenerbahçe'nin kamp kadrosu...

Süper Lig'de 25. hafta heyecanı bugünkü Altay-Çaykur Rizespor maçıyla başlıyor. Ligde son maçını Başakşehir'e kaybeden Fenerbahçe deplasmanda Giresunspor'a konuk olacak. Ligdeki son 4 maçında 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Giresunspor bu maçtan puan almak ve alt sıralardan kurtulmak istiyor.

Kamp kadrosunu açıklanan Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır tam 3.5 ay sonra ilk kez kadroya alındı. Diğer yandan Fenerbahçe Mesut Özil, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Novak, Luiz Gustavo ve Miguel Crespo olmak üzere 6 önemli oyuncu kadroya alınmadı.

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Fenerbahçe'de zorlu Giresunspor maçı öncesi 6 önemli eksik!
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