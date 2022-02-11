Fenerbahçe’de zorlu Giresunspor maçı öncesi 6 önemli eksik!

Kamp kadrosunu açıklanan Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır tam 3.5 ay sonra ilk kez kadroya alındı. Diğer yandan Fenerbahçe Mesut Özil, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Novak, Luiz Gustavo ve Miguel Crespo olmak üzere 6 önemli oyuncu kadroya alınmadı.