Milan’dan Theo Hernandez’e yeni sözleşme!

Açıklamada, "Theo, 2019 yılında kırmızı-siyahlılara katıldı ve kalitesini sahada hemen göstererek Milan taraftarının hayranlığını ve sevgisini kazandı. Hernandez ile bu yolculuğa devam etmekten mutluluk duyuyoruz." ifadelerine yer verdi.

Theo Hernandez, Milan formasını giydiği 108 maçta, 19 gol atıp, 18 gol pası verdi.