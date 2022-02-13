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Giriş Tarihi: 14.2.2022 01:11

Barcelona, Espanyol karşısında puanı 90+6'da kurtardı!

AA
Barcelona, Espanyol karşısında puanı 90+6’da kurtardı!

İspanya La Liga'nın 24. haftasında oynanan Barselona kentinin derbisinde Barcelona deplasmanda Espanyol ile 2-2 berabere kaldı.

Barcelona karşılaşmanın 2. dakikasında Pedri'nin golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım 40. dakikada Sergi Darder ile beraberliği yakalarken, ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarının 64. dakikasında Raul de Tomas ile golü bulan Espanyol skoru 2-1'e taşıdı.

Maçın uzatma dakikalarının oynandığı 90+2'de Barcelona'dan Gerard Pique, Espanyol'dan Nico Melamed kırmızı kart gördü.

Uzatmaların son saniyelerinde (Dk. 90+6) Hollandalı Luuk de Jong ile rakip ağları havalandıran Barcelona, deplasmandaki derbiden 1 puan aldı.

Ligde bir maçı eksik olan Barcelona 39 puanla 4'üncülükte kaldı. Espanyol ise 28 puanla 13'üncülükte yer aldı.

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Barcelona, Espanyol karşısında puanı 90+6'da kurtardı!
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