Ferdi Kadıoğlu sözleşme sorularını yanıtladı! Fenerbahçe’de kalacak mı?

"Zor bir maçtı, zor bir rakiple oynadık. Ancak golleri rakibe biz hediye ettik. Çok kolay goller yedik. Haftaya Prag'da mücadele edip turu geçeceğiz.

"Kontratımla ilgili konuları menajerim takip ediyor. Ben Fenerbahçe'ye odaklanmış durumdayım. Sahada elimden geleni yapmaya çalışıyorum."