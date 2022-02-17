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Giriş Tarihi: 17.2.2022 23:44 Son Güncelleme: 17.2.2022 23:45

Ferdi Kadıoğlu sözleşme sorularını yanıtladı! Fenerbahçe'de kalacak mı?

Ferdi Kadıoğlu sözleşme sorularını yanıtladı! Fenerbahçe’de kalacak mı?

Fenerbahçe'nin son dönemdeki yükselen yıldızı Ferdi Kadıoğlu, Slavia Prag maçının ardından açıklamalarada bulundu. Sarı-lacivertli ekipte sözleşme görüşmeleriyle gündemde olan genç oyuncu, konuyla menajerinin ilgilendiğini belirtti.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya oldukça tutuk başlayan sarı-lacivertliler, ilk yarıda savunma arkasına uzun toplarla rakip kalede tehlike oluşturmaya çalıştı. Bu taktikten istediği sonucu elde edemeyen sarı-lacivertliler, kalesinde de tehlikeli pozisyonlar gördü. Fenerbahçe, müsabakanın 45. dakikasında Traore'nin golüyle soyunma odasına 1-0 yenik durumda girdi.

İkinci yarıya etkili başlayan Fenerbahçe'de 54. dakikada Valencia'nın bir şutu direkten döndü. Baskısını artıran sarı-lacivertliler, 58. dakikada Pelkas'ın golüyle eşitliği yakaladı.

Maçın 62. dakikasında Dorley'in golüyle yeniden yenik duruma düşen Fenerbahçe, 64. dakikada Lingr'ın golüyle şok yaşadı. 83. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun golüyle farkı 1'e indiren sarı-lacivertliler, kalan bölümde gol bulamadı ve sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

"MENAJERİM İLGİLENİYOR"

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Ferdi Kadıoğlu, sözleşme konularına açıklık getirdi.

"Zor bir maçtı, zor bir rakiple oynadık. Ancak golleri rakibe biz hediye ettik. Çok kolay goller yedik. Haftaya Prag'da mücadele edip turu geçeceğiz.

"Kontratımla ilgili konuları menajerim takip ediyor. Ben Fenerbahçe'ye odaklanmış durumdayım. Sahada elimden geleni yapmaya çalışıyorum."

"Menajerim Fenerbahçe ile olan görüşmeleri ilerletiyor. Sezon sonuna dek Fenerbahçe'ye odaklanmış durumdayım. Menajerimin ve kulübün gerekli açıklamayı yapmasını bekleyeceğim."

"Bu sezon çok farklı pozisyonlarda oynadım. Benim için pozisyon fark etmez. Hocamız bana güvenini hissettiriyor. Sağ bek, sol bek, sağ kanat, sol kanat. Top sürmeme, istediğimi yapmama izin veriyor. Hangi pozisyonda oynadığımın önemi yok."

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Ferdi Kadıoğlu sözleşme sorularını yanıtladı! Fenerbahçe'de kalacak mı?
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