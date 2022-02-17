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Giriş Tarihi: 17.2.2022 23:56 Son Güncelleme: 18.2.2022 00:17

Slavia Prag cephesinden galibiyet yorumu! "Bizim için çok büyük bir zafer"

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Slavia Prag cephesinden galibiyet yorumu! Bizim için çok büyük bir zafer

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk olduğu Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup eden Çekya ekibi Slavia Prag'da yardımcı antrenör Jaroslav Köstl, çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Jaroslav Köstl, "Bizim için çok büyük bir zafer" dedi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Slavia Prag Yardımcı Antrenörü Jaroslav Köstl, "Çok zor bir maç oldu. Fenerbahçe maça çok iyi hazırlanmıştı. Biz de gayet iyi hazırlandık. Müsabakanın başında Fenerbahçe güçlü oynadı. Akıllı oynayarak topu dolaştırdık. Alanı doğru kapattık. Yavaş yavaş taktik üstünlüğü ele aldık ve golü bulduk." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin beraberliği sağlamasının ardından üst üste 2 gol bulduklarını belirten Köstl, "Çok güçlü bir şekilde cevap verdik. Maçı daha da erken bitirebileceğimizi düşünüyorduk. Ancak yine şanssız bir gol yedik. Bizim için çok büyük bir zafer. Bu galibiyet bizim için çok değerli. Bu galibiyete büyük değer veriyoruz. Ama bir maç daha var. Avantajla evimize dönüyoruz. Bunu elde ettiğimiz için çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

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Slavia Prag cephesinden galibiyet yorumu! "Bizim için çok büyük bir zafer"
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