Slavia Prag cephesinden galibiyet yorumu! "Bizim için çok büyük bir zafer"

Fenerbahçe'nin beraberliği sağlamasının ardından üst üste 2 gol bulduklarını belirten Köstl, "Çok güçlü bir şekilde cevap verdik. Maçı daha da erken bitirebileceğimizi düşünüyorduk. Ancak yine şanssız bir gol yedik. Bizim için çok büyük bir zafer. Bu galibiyet bizim için çok değerli. Bu galibiyete büyük değer veriyoruz. Ama bir maç daha var. Avantajla evimize dönüyoruz. Bunu elde ettiğimiz için çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.