Usta yazardan Sensibile için bomba sözler: "Bu kariyerle İtalya'da ufak tefek işler bulabilir"

TORRENT'TEN ÜÇLÜ HAMLE

G.Saray'da Göztepe maçının hazırlıklarına dün yapılan antrenman ile devam edildi. 15 dakikası basına açık olarak yapılan çalışmada gözler de bu hafta sahaya çıkması beklenen Pulgar ve Omar'daydı. Emre Kılınç'ın iyileşmesi sonrasında Babel'i kulübeye çekmeye hazırlanan Torrent'in Taylan yerine Pulgar, Boey yerine de Omar'ı oynatması bekleniyor.