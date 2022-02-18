Usta yazardan Sensibile için bomba sözler: "Bu kariyerle İtalya'da ufak tefek işler bulabilir"

Galatasaray, yeni sportif direktörünü resmen açıkladı. Luis Campos'un önerisi ile anlaşma sağlanan İtalyan Sportif Direktör Pasquale Sensibile göreve başladı. Sensibile'nin kariyeri ise ilk günden tartışmalara sebep oldu. SABAH Spor yazarı Bülent Timurlenk, Sensibile hakkında çok sert eleştirilerde bulundu. İşte Sensibile'nin maliyeti...
İşte o sözler...
Galatasaray yönetiminin galiba şöyle bir taktiği var: 'Sıfır iletişim de bir iletişim biçimidir.' Judodan sorumlu yönetici; "Guardiola'yı aradık konuştuk, yardımcısı gelecek, başkan bundan haberdar" diyor.
"TORRENT İLE NE ZAMAN NEREDE GÖRÜŞÜLDÜ BİLEN YOK"
"Başkan da 'bizzat ben görüştüm' diyor. Torrent ile ne zaman nerede görüşüldü bilen yok. Luis Campos sportif direktör olacak haberleri çıkıyor. Resmi tek satır açıklama yok."
"Campos, Fransa'da 'Hayır sportif direktör olmayacağım danışman olacaksam da bu gelecek sezon için. Bu konuyu görüşüyoruz' diyor. Medya da Portekizli futbol aklını, 'Yok Falcao'yu keşfetti, Luyindama'yı götürdü, Pulgar'ı getirdi' diye göklere çıkarıyor. Galatasaray'da garipliklerin bitmeyen senfonisinde yeni bölüm İtalyan sportif direktör Pasquale Sensibile."
İCRAATLARI GENEL KURULDA ANLATSINLAR
"Sensibile iki yıldır menajer Federico Pastorello'nun (Romelu Lukaku'nun ve Mbaye Diagne'nin eski menajeri) şirketinde çalışıyor. P&P'nin ofisi Monte Carlo'da, Campos'un ofisi de orada."
"Kariyerinde üst düzey bir kulüpte sportif direktörlük yapmamış. 14 yıl önce Juventus'ta son 10 yılda da iki kez Walter Sabatini sayesinde Roma'da scoutluk yapmış."
"BU KARİYERE SAHİP BİRİ İTALYA'DA UFAK TEFEK İŞLER BULUR"
"Bu kariyere sahip bir insan ülkesi İtalya'da ufak tefek işler bulabilir. CV'si var internette zaten. 'Torrent'in oynattığı futbol Galatasaray'ı Osasuna'ya çevirdi' demiştim."
"Galatasaray'dan Fortuna Sittard olmaz Fortuna Sittard'takilerin de bunu biliyor olması lazım. Sanırım bütün bu icraatları G.Saray Genel Kurulu'nd a anlatacaklardır, anlatmalılar da."
SENSİBİLE YILLIK 400 BİN EURO KAZANACAK
G.Saray, yıllık 400 bin Euro ödeme yapacağı (yaklaşık 6 milyon TL) Pasquale Sensibile'yi Futbol A Takımı Sportif Direktörlüğü'ne getirdiğini açıkladı. Resmi siteden Başkan Yardımcısı Özgür Kalelioğlu imzası ile duyurulan açıklamada "Sportif Danışmanımız Luis Campos'un öneri ve yönlendirmeleri ışığında" detayı vurgulanırken "Bu model kesinlikle bir küçülme değildir. Bu kapsamda, Sportif Danışmanımız Sayın Campos, Sportif Direktörümüz Sayın Sensibile ve scout departmanımızın bizlere önerdiği 40'a yakın oyuncunun 12'siyle bugüne kadar ön görüşmelerimizi gerçekleştirdik" ifadeleri kullanıldı.
TORRENT'TEN ÜÇLÜ HAMLE
G.Saray'da Göztepe maçının hazırlıklarına dün yapılan antrenman ile devam edildi. 15 dakikası basına açık olarak yapılan çalışmada gözler de bu hafta sahaya çıkması beklenen Pulgar ve Omar'daydı. Emre Kılınç'ın iyileşmesi sonrasında Babel'i kulübeye çekmeye hazırlanan Torrent'in Taylan yerine Pulgar, Boey yerine de Omar'ı oynatması bekleniyor.