İtalya Serie A’nın zirvesinde Inter ve Milan puan kaybetti!

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Inter, küme düşme hattında yer alan Genoa ile Cenova'daki Luigi Ferraris Stadı'nda karşılaştı. Müsabaka başladığı gibi bitti ve iki takım da 1'er puana razı oldu. Inter kadrosundaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı mücadelede 73. dakikaya kadar forma giydi ve daha sonra yerini Arturo Vidal'e bıraktı.
Bu sonuçla Inter, 1 puanla puanını 55 yaptı. Ligde 1 maçı eksik olan mavi-siyahlı takım, 57 puanlı lider Milan'ın 2 puan gerisinde bulunuyor. Inter, ligde son 4 maçtır galip gelemedi ve sadece 2 puan alabildi. Genoa ise puanını 17 yaptı ve 19. sırada kaldı.
Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanan karşılaşmada, şampiyonluk mücadelesi veren Milan, orta sıralardaki Udinese'yi ağırladı. Kırmızı-siyahlı takım, 29. dakikada Rafael Leao ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. Konuk ekip Udinese, 66. dakikada Destiny Udogie ile beraberlik golünü buldu: 1-1. Başka gol olmayınca mücadele 1-1 sonuçlandı ve iki ekip puanları paylaştı.
Bu sonuçla Milan, şampiyonluk yolunda önemli bir puan kaybı daha yaşadı. Puanını 57'ye çıkaran kırmızı-siyahlı takım, henüz maçını oynamamış olan Inter ve Napoli'nin önünde ilk sıradaki yerini korudu. Udinese ise puanını 26'ya çıkarttı ve 14. sırada yer aldı.