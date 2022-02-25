İtalya Serie A’nın zirvesinde Inter ve Milan puan kaybetti!

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Inter, küme düşme hattında yer alan Genoa ile Cenova'daki Luigi Ferraris Stadı'nda karşılaştı. Müsabaka başladığı gibi bitti ve iki takım da 1'er puana razı oldu. Inter kadrosundaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı mücadelede 73. dakikaya kadar forma giydi ve daha sonra yerini Arturo Vidal'e bıraktı.