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Giriş Tarihi: 25.2.2022 10:41 Son Güncelleme: 25.2.2022 11:35

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Yusuf Yazıcı'nın menajerinden açıklama!

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Yusuf Yazıcı’nın menajerinden açıklama!

Ara transfer döneminde Lille'den Rus ekibi CSKA Moskova'ya transfer olan milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın menajeri ayrılık açıklamalarına yönelik cevap verdi. Yusuf Yazıcı'nın patlak veren savaşın ardından Rusya'dan ayrılmak istediği iddia edilmişti.

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası, Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın buradaki geleceği merak konusu oldu. Ara transfer döneminde satın alma opsiyonuyla son Fransa şampiyonu Lille'den CSKA Moskova'ya transfer olan Yusuf Yazıcı'nın menajerinden ayrılık açıklamalarına yanıt geldi.

Rus basını Sport24'e konuşan Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci, Rusya-Ukrayna krizinin ardından Yusuf'un buradan ayrılmak istediği yönündeki iddialara açıklık getirdi.

"AYRILMAK GİBİ BİR İSTEĞİ YOK"

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın da takımla birlikte Rusya'ya döndüğünü açıklayan Adem Cebeci, "Yusuf Yazıcı da kamp sonrası takımla birlikte Moskova'ya dönüş yaptı. Şu an içinCSKA Moskova'dan ayrılmak gibi bir isteği ve niyeti yok. Burada kendisini iyi hissediyor" açıklamasını yaptı.

3 MAÇTA 2 ASİST

Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova'da 3 hazırlık maçında forma şansı buldu. 25 yaşındaki on numara bu müsabakalarda 2 asistle takımına katkıda bulunarak başarılı bir performans sergiledi.

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Rusya-Ukrayna savaşı sonrası Yusuf Yazıcı'nın menajerinden açıklama!
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