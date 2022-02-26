Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri PSG geriye düşmesine rağmen Saint-Etienne'i 3-1 yendi
Giriş Tarihi: 27.2.2022 01:04

PSG geriye düşmesine rağmen Saint-Etienne'i 3-1 yendi

AA
PSG geriye düşmesine rağmen Saint-Etienne’i 3-1 yendi

Fransa Ligue 1'de oynanan maçta Paris Saint-Germain (PSG), evinde Saint-Etienne'i 3-1 yendi.

Ligue 1'in 26. haftasının son karşılaşmasında PSG'nin Saint-Etienne'i ağırladığı karşılaşmada, konuk takım Denis Bouanga'nın 16. dakikada attığı golle öne geçti: 1-0

Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin paslarıyla Kylian Mbappe'nin 42. ve 47. dakikalarda ağları sarsmasıyla ev sahibi takım durumu 2-1'e getirdi.

Danilo Pereira'nın 52. dakikada attığı golle PSG sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Bu skorla 62 puana ulaşan PSG liderliğini sürdürdü. Saint-Etienne ise 22 puanla 16. sırada kaldı.

Bu arada, iki takımın futbolcuları, Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'ya destek için karşılaşma başlamadan önce sahaya İngilizce "Herkes için barış" yazan pankartla çıktı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Rusya Ukrayna Savaşı: Biden masadaki seçenekleri açıkladı: Ya Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlatacağız ya da...
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti
Haydar Dümen’in sır gibi sakladığı çocukları Gaye Dümen ile Ali Alp Dümen harekete geçti! Milyonluk miras davasında sular durulmuyor!
Joe Biden'e soğuk duş! Son yapılan anket: Trump başkan olsa Putin Ukrayna'ya saldıramazdı!
SON DAKİKA: ABD’den çarpıcı iddia! ‘Rusya Ukraynalı askerlerin ailelerini…’
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasında kritik temas
Doğal güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu Hazal Çağlar’dan estetik açıklaması: Çıkan haberlere çok gülüyorum…
Son dakika: 26 Şubat koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları...
Son dakika: Ukrayna-Rusya savaşında yeni gelişme! Ankara ve Bakü'den arabuluculuk teklifi
Savaş NATO sınırlarına dayandı! Rusya, Polonya sınırına sevkiyat yapıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
PSG geriye düşmesine rağmen Saint-Etienne'i 3-1 yendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA