Tahir Kıran’dan zehir zemberek sözler! Ümit Öztürk, MHK, Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray yönetimi...

"12 FAUL YAPILIP BİR KIRMIZI KART ÇIKMAZ MI?"

Hakem Öztürk'ün vermediği kararları da eleştiren Kıran "Gedson Fernandes'in ayağını kırdılar. Çocuğun ayağı şiş, bütün ayağı ödem. Yazık günah, bu insanlar buraya kolay gelmiyor. Bu adamın maç başına aldığı parayı bilseniz dudağınız uçuklar. 12 tane faul bir adama yapılır mı? 12 faul yapılıp bir kırmızı kart çıkmaz mı? Omar ayağının tabanıyla resmen çocuğun kaval kemiğine bastı. Bu değil sarı, direk kırmızı kart ama bizim aleyhimizde faul verdi. Adamın sarı kartı var, sarı bile verse oyundan atılacak. Fabricio'nun atılması resmen komedi. Hangi birini anlatayım? Yusuf Sarı'nın verilmeyen penaltısını mı anlatayım? Gomis'e verilen penaltıyı mı anlatayım. Kerem'in kendini mermi yemiş gibi yere atmasını mı anlatayım? Ayıptır, milyon dolarlar alan futbolcularsınız. Bu kadar ucuz değil ki bu iş" şeklinde konuştu.

"GALATASARAY YÖNETİMİ BECERİKSİZDİR"

Galatasaray yönetiminin beceriksiz olduğunu söyleyen Kıran, "Galatasaray yönetimi beceriksizdir. Gedson'u almayı beceremedikleri gibi akıl edip 'Savaşa hayır!' pankartı yaptıramamışlar. Bize geldiler, 'Maça sizin pankartınızla birlikte çıkalım.' dediler. Pankartın üzerindeki Rizespor logosunu görünce vazgeçtiler" dedi.