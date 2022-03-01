Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı başlıyor... Çeyrek final ilk maçında Trabzonspor, Medical Park Stadyumu'nda Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak. Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu kupa maçı A Spor ekranlarından CANLI yayınlanacak. Maç zamanı yaklaşırken futbolseverler maç ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, Trabzonspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

TRABZONSPOR-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor'un sahasında Antalyaspor'u ağırlayacağı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı bu akşam saat 20.30'da başlayacak ve A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Zorlu karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Erce, Peres, Ahmetcan, Hugo, Denswil, Abdulkadir, Siopis, Visca, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny



Antalyaspor: Boffin, Floranus, Veysel, Naldo, Güray, Hakan, Fernando, Ndao, Mehmedi, Doğukan, Adriano

HEDEF ÇİFTE KUPA

2021-22 sezonunun tek mağlubiyetini bu akşam karşılaşacağı Antalyaspor'a karşı alan Trabzonspor, ligin 16. haftasında deplasmanda oynanan müsabakadan 2-1 mağlup ayrılmıştı. Ligdeki tek yenilgisiyle 27 maçlık namağlup serisi bozulan Trabzonspor, hem de bozulan serinin rövanşını çeyrek final mücadelesinde almanın, hem de sezonu çifte kupayla kapatmanın hayalini kuruyor. Tarihinde son olarak 1983-84 sezonunda hem lig hem de Türkiye Kupası şampiyonu olan Trabzonspor, 37 yıl sonra çifte mutluluğu yeniden yakalamak istiyor.

FIRTINA 9 KEZ KAZANDI

Bugüne kadar 59 kez düzenlenen Türkiye Kupası organizasyonunda 15 kez finale kalan ve 9 kez kupayı kazanan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nı 10. kez kazanmak ve kupayı en fazla kazanan 2. takım olan Beşiktaş'ı yakalamak için mücadele edecek. Bordo-mavililer bugüne kadar toplam 9 kez Ziraat Türkiye Kupası'nı evine getirdi.

ANTALYASPOR'UN KOZU İSE ADRIANO VE MARTINS

Fraport TAV Antalyaspor futbol sorumlusu Nuri Şahin'in Trabzonspor maçında sahadaki kozları Brezilyalı Luiz Adriano ve Fernando Martins olacak. Sambacıların performansı yükselirken son haftalarda toplamda 3 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu.