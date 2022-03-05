Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gaziantep FK'den sakat futbolcularla ilgili açıklama
Giriş Tarihi: 5.3.2022 16:25

Gaziantep FK'den sakat futbolcularla ilgili açıklama

AA
Gaziantep FK’den sakat futbolcularla ilgili açıklama

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de sakatlığı süren 9 futbolcunun durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlanan Alexander Merkel'in sol ayak diz iç yan bağında ikinci derece yırtık tespit edildiği ve oyuncunun tedavisine başlandığı, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında sakatlanan Halil İbrahim Pehlivan'ın sol arka adalesindeki yırtıktan dolayı tedavi gördüğü, Adana Demirspor maçında sakatlanan ve dış menüsküsünde yırtık tespit edilen Hamza Mendyl'in Almanya'da başarılı bir operasyon geçirdiği belirtildi.

Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında sakatlanan Ertuğrul Ersoy'un alt adalesinde minimal ödem tespit edildiği ve oyuncunun tedavisinin sürdüğü ifade edilirken, kasık tendonunda ağrılarından dolayı operasyon geçirmesine karar verilen Torgeir Borven'in ülkesi Norveç'e giderek ameliyat olacağı dile getirildi.

Açıklamada, Stelios Kitsiou, Luka Stankovski, Mirza Cihan, Muhammet Demir'in ise özel programlar eşliğinde çalışmalara katıldığı bildirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: HDP Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu uyuşturucu madde ile yakalandı! İfadesindeki İBB detayı dikkat çekti
Son dakika haberi - Akaryakıt fiyatlarına yeni düzenleme geliyor: EPDK sistemi duyurdu
Savaş sonrası projelerden çekildiklerini duyurmuştu! Shell, Rusya’dan rekor indirimle petrol satın aldı
Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna savaşında Bayraktar TB-2 ve Montrö manipülasyonu: Türkiye’yi ateşin içine çekmeye çalışıyorlar!
Ünlü fenomen çift Paris'te katakulliye geldi! Oyuncular Fırat Albayram ile eşi Ceyda Kasabalı fena dolandırıldı!
Son dakika: Bakan Soylu duyurdu! Yarın 81 ilde uygulanacak
Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Rusya Ukrayna savaşı ve Montrö açıklaması
Kıblesi ABD olan yobaz
SON DAKİKA: Bayraktar TB-2 SİHA manipülasyonuna Dışişleri'nden çok net yanıt: Bu bir yardım değil, sadece Ukrayna'ya satılmadı
Rusya Ukrayna savaşı 10. günüde... Silah teslim evrakları ortaya çıkardı! Ukrayna'yı şehir savaşına hazırlamışlar
ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep FK'den sakat futbolcularla ilgili açıklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA