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Giriş Tarihi: 7.3.2022 14:40 Son Güncelleme: 7.3.2022 14:51

Sarı kırmızılılar, Barcelona maçına hazırlanıyorlar!

Sarı kırmızılılar, Barcelona maçına hazırlanıyorlar!

UEFA Avrupa Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray, Barcelona deplasmanına gidiyor. 10 Mart’ta oynanacak mücadele öncesi hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Top kapma ve pas drilleri çalışmalarının ardından büyük sahada pozisyon sonlandırma üzerinde durulan yüksek tempolu bir çalışma gerçekleştirildi.

ARDA TURAN TAKIMDAN AYRI

Antrenman duran top çalışmalarıyla tamamlanırken, Arda Turan, tedavisinin ardından kendisi için hazırlanan özel program dahilinde çalıştı.
Galatasaray, Barcelona maçı hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Sarı kırmızılılar, Barcelona maçına hazırlanıyorlar!
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