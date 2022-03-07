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Giriş Tarihi: 7.3.2022 21:13 Son Güncelleme: 7.3.2022 21:21

Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yayın ihalesi açıklaması! Sıra Saran ve TRT'ye geçti...

Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yayın ihalesi açıklaması! Sıra Saran ve TRT’ye geçti...

Son dakika... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yayın ihalesinde Digiturk ile sözleşme imzalanmasının söz konusu olmadığını ve yayın hakkı sözleşmesinin imzalanması için hakların, ilgili paketlere en yüksek ikinci teklifleri veren Saran ile TRT'ye geçtiğini açıkladı.

Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yayın ihalesinde Digiturk ile sözleşme imzalanmasının söz konusu olmadığını ve yayın hakkı sözleşmesinin imzalanması için hakların, ilgili paketlere en yüksek ikinci teklifleri veren Saran ile TRT'ye geçtiğini açıkladı.

TFF'nin açıklaması şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarını içeren TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının devri için düzenlenen ihaleye ilişkin olarak, Yayın İhale Komisyonu'nun aldığı karar gereğince, Paket 4 kapsamında Paket 1-B, Paket 1-C, Paket 1-D, Paket 1-E, Paket 1-F, Paket 2 ve Paket 3 için verilen süre sonunda Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. (Digiturk) ile sözleşme imzalanması söz konusu olmamıştır.

Bu kapsamda, 28.02.2022 tarihli kamuoyu açıklamamızda da duyurulduğu gibi, ihale şartnamesi koşullarında ve şartname ekinde yer alan Yayın Hakkı Sözleşmesinin imzalanması için haklar, ilgili paketlere en yüksek ikinci teklifleri veren Saran Uluslararası Film. Org. Rek. Tic. Paz. A.Ş. ve TRT'ye geçmiş bulunmaktadır."

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Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yayın ihalesi açıklaması! Sıra Saran ve TRT'ye geçti...
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