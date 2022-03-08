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Giriş Tarihi: 8.3.2022 14:41

BB Erzurumspor yeniden Mustafa Bilazer'e emanet!

İHA
BB Erzurumspor yeniden Mustafa Bilazer’e emanet!

BB Erzurumspor'da 2'nci Muzaffer Bilazer dönemi başladı. Dün Teknik Direktör Yücel İdiz'den boşalan koltuğu Muzaffer Bilazer doldurdu.

BB Erzurumspor'da Teknik Direktör Yücel İldiz'in ardından takımın başına Sportif Direktörlük görevini sürdüren Muzaffer Bilazer, Futbol Sorumlusu olarak getirildi.


Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da son haftalardaki kötü gidişatın ardından Teknik Direktör Yücel İldiz ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrılmıştı. Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre takımın başına bir dönem Erzurumspor'un teknik direktörlüğünü de yapmış olan Sportif Direktör Muzaffer Bilazer, Futbol Sorumlusu olarak getirildi.

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BB Erzurumspor yeniden Mustafa Bilazer'e emanet!
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