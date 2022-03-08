"Kadın futbolu fedakarlıktır" (8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun)

FENERBAHÇE KAPTANI FATMA KARA ŞAHİNBAŞ: YEMEK DE YAPARIM TOPUMU DA OYNARIM

Ailem ilk günden beri destek oldu. Normal hayatta ise kadınlar nasıl futbol oynar diyorlar, inanmıyorlar. Çok benimsemiyorlar. İleride tabii ki çok daha iyi yerlere geleceğinden eminim. Çünkü büyük adımlar atıldı. Rekabet üst düzeyde. Büyük takımların katılması rekabeti 2-3 kat arttırdı. Aslında maç içinde çok duyamasak da bazen sessizliği bozan 'Ne top attın' gibi yorumlar oluyor. Birçok genç kıza da örnek olabiliriz. Pes etmesinler, çalışsınlar hayallerin peşine gitsinler. Taraftarların maestro benzetmeleri var. Aslında büyük bir sorumluluk benim için o benzetme. O sorumluğu yerine getirebilecek miyim? diye kendimle savaşıyorum. Evliyim mutfağa girer yemeğimi yaparım. En çok sevdiğim yemek 'köri soslu tavuk'. Çocuk yok ama tabii ki olabilir. Bunun dünyada örnekleri çok. En az 15 sporcu sayabilirim hem anne olup da hem futbola devam eden. Öğretmenim ama şimdilik

sadece futbola odaklanmak istiyorum.