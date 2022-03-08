"Kadın futbolu fedakarlıktır" (8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun)

Turkcell Kadınlar Futbol Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un kaptanları, futbola nasıl başladıklarını anlatırken genç meslektaşlarına da tavsiyelerde bulundular.4 Büyükler'in kadın kaptanları SABAH Spor'a konuştu: Yeşil sahalar bizimle güzelleşti
Onlar, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde herkesin ortak heyecanı olan futbolu yaşayan ve yaşatan 4 genç kadın. Asıl amaçları ise Türkiye'de kadın futbolunu güçlendirmek...
GALATASARAY KAPTANI İSMİGÜL YALÇINER: YABANCI FUTBOLCU GELMESİ ÇOK OLUMLU
Mahallede kız çocukları evcilik oynarken, ben erkeklerle futbol oynuyordum. Erkek takımının kaptanlığını yapmışlığım bile var. Önceleri kale arkasında antrenman yapıyorduk. Ama şu an sahalara girmiş olmamız çok değerli. Mutlaka alt yapı liglerimiz ve altyapı takımlarımız oluşturulmalı. Altyapı liglerine kız çocukları katılmak istiyor ama nereye katılacağını bilemiyor, kestiremiyor. Kadınlar ligine yabancı futbolcu gelmesi çok olumlu. Sahada olmak müthiş bir duygu. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin şampiyonu olmak istiyorum. Yüksek lisansa devam ediyorum. Hayat neler getirir bilinmez. Evlilik, çocuk sahibi olmak gibi isteklerim tabii ki var. Hem kariyer hem çocuk yapar mısın diye sorarsanız. İkisi de bana yakın geliyor. Kadınlar, sevdiği şeyi yapmaktan ne olursa olsun vazgeçmesin. İmkan yoksa imkan yaratarak, yol yoksa yollar açmaya çalışarak. Yeter ki istensin…
FENERBAHÇE KAPTANI FATMA KARA ŞAHİNBAŞ: YEMEK DE YAPARIM TOPUMU DA OYNARIM
Ailem ilk günden beri destek oldu. Normal hayatta ise kadınlar nasıl futbol oynar diyorlar, inanmıyorlar. Çok benimsemiyorlar. İleride tabii ki çok daha iyi yerlere geleceğinden eminim. Çünkü büyük adımlar atıldı. Rekabet üst düzeyde. Büyük takımların katılması rekabeti 2-3 kat arttırdı. Aslında maç içinde çok duyamasak da bazen sessizliği bozan 'Ne top attın' gibi yorumlar oluyor. Birçok genç kıza da örnek olabiliriz. Pes etmesinler, çalışsınlar hayallerin peşine gitsinler. Taraftarların maestro benzetmeleri var. Aslında büyük bir sorumluluk benim için o benzetme. O sorumluğu yerine getirebilecek miyim? diye kendimle savaşıyorum. Evliyim mutfağa girer yemeğimi yaparım. En çok sevdiğim yemek 'köri soslu tavuk'. Çocuk yok ama tabii ki olabilir. Bunun dünyada örnekleri çok. En az 15 sporcu sayabilirim hem anne olup da hem futbola devam eden. Öğretmenim ama şimdilik
sadece futbola odaklanmak istiyorum.
TRABZONSPOR'UN KAPTANI GÖKNUR GÜLERYÜZ: ERKEKLER ÇOK YÜKSEK ÜCRET ALIYOR!
Oynarken çok mutlu olduğum için futbolu tercih ettim. İlk başlarda etraftan 'ne işiniz var sahada' falan diyorlardı. Ama bir şeyleri başardıkça insanların daha çok yücelttiğini gördüm. Aslında kadın futbolu profesyonel olmalı. Para kazanıyoruz ama artırılması gerekir. Erkeklerin aldığı ücret yüksek. İlgi gösterilirse kadın futbolu yükselişe geçer. Başlamak isteyenler önce hayal etsinler. Asla pes etmesinler. Hayallerine ulaşabileceklerini düşünüyorum. Trabzon'dan teklif geldiğinde kendimle gurur duydum. Şehri gördüm 'ben buranın insanıyım' dedim. Sahada olmak tarif edilemez bir duygu. Kadın olduğunuzdan ötürü tribünlerde argo kullanımlar azalıyor. Hani derler ya 'kız var küfür etme' o oluyor. Öğrenciyim. Üniversite sınavına hazırlanıyorum. Yemeklerle aram çok iyi. Trabzon'da arkadaşlarım künefe yapmamı bekliyorlar. En kısa zamanda yapacağım. Bir dönem tam bırakacaktım, iyi ki bırakmamışım.
BEŞİKTAŞ KAPTANI BAŞAK GÜNDOĞDU: BENİM İDOLÜM ZIDANE VE ALEX MORGAN
10 yaşından beri tutkuyla bağlıyım futbola. Okulda teneffüs aktivitesiydi. Tüm kızlardan beni ayıran ise doğuştan gelen yeteneğimdi. Küfür konusunda kadın futbol maçlarında tribünlerin hassaslaştığını düşünüyorum. Keşke erkek maçlarında da öyle olsa. Kızlara tavsiyem, yılmadan ya da ön yargılara karşı gelerek hayallerinize ulaşmak için mücadele edin. Bizim ilk başladığımız yıllarda idol alabileceğimiz kadın futbolcu azdı. Ben Zidane'ı örnek alıyordum. Bir de Alex Morgan var. Şimdiki nesil daha şanslı. Sahada olmak harika… Bizi zaten bu branşta tutan duygulardır. Genelde kadın futbolunda bir fedakârlık var çünkü. Mutfağı severim. Yakın arkadaşım şef, onunla mutfağa girip zaman geçirmek iyi geliyor. Hem kariyer yaparım hem çocuk yaparım fikri daha yakın bana.