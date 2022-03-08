Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açılan naklen yayın ihalesinde en yüksek teklifleri veren Digiturk (beIN Sports) tanınan sürede sözleşmeye imza atmadı ve naklen yayınların sahibi henüz belli olmadı.

İhalede 7 pakete en yüksek teklifi veren Digiturk, en değerli görülen paket 1A'nın ihale dışında tutulması nedeniyle teklif vermesine rağmen diğer paketleri imzalamadı. TFF, en yüksek ikinci teklifi veren Saran Group ile iki pakete en yüksek öneride bulunan TRT'yi görüşmeye davet etti. Bu iki firma, 7 gün içinde en yüksek öneride bulundukları paketler için imzayı atarsa yeni yayıncı ya da yayıncılar olacak ama en önemlisi Süper Lig TV projesi.

FUTBOLSEVER NASIL İZLEYECEK ?

Şartname dışında bir teklif olan Süper Lig TV kurulursa bunun sahibi Kulüpler Birliği olacak. Bu durumda futbolsever maçları nasıl izleyecek ? Bu sorunun cevabı kısaca şöyle; tek bir digital platformda değil tüm platformlar ve internet üzerinden video içerik sağlayıcılar futbolseverlere maçları ulaştırabilecek.

Konuyu biraz daha açarsak;

Süper Lig TV'deki maçlar tek bir platformda değil ücretini ödeyen tüm platformlarda yayınlanacak. Yani tek bir cihazdan değil, decoderi olan tüm platformlarda (D Smart, Tivibu, Digiturk) ve internet tabanlı yayın yapan, yani Over the top (OTT) denilen, medyayı bağımsız bir ürün olarak doğrudan internet üzerinden görüntüleyenlere dağıtan video içerik sağlayıcılarında da (Netflix, EXXEN, BluTV,GAIN vs.) maçlar olacak.

Diyelim ki fikir babası Saran Group bu ihaleyi kazandı. Eski düzen olan bir digital platform ve tek decoderden giriş yapılan bir oluşumda olmayacak. Arzu eden her kuruluş bunu kendi platformuna bedelini ödeyerek koyabilecek.

MAÇLARIN SEYRİ DAHA HESAPLI OLACAK

Başka bir açıdan bakıldığında tüm yayıncı platformlar kulüplerin müşterisi oluyor. D Smart, Tivibu ve tekrar sistemde olmak isterse Digiturk ödemesini yaparak maçları yine kutularından yayınlayabilecek. Ayrıca internet üzerinden yayın yapan EXXEN, Netfliks, BluTV, GAIN gibi oluşumlar da ihale sahibine ödemesini yaparak maçları müşterilerine ulaştırabilecek. Platformların mevcuttaki aboneleri böylelikle maçları da izleme olanağı bulacak. Bu sistem rekabet doğuracağı ve tek elde kalmayacağı için spor izleyicisini mutlu eden bir yayın modelini ortaya çıkaracak. Futbol maçlarını izlemek hem daha hesaplı hem de daha ulaşılır olacak. Süper Lig TV'ye bedelini ödeyen ve platformuna alan her decoderli veya OTT'li kuruluşlar izleyiciye cazip fiyatlar sunarak toplamda 8-9 milyon futbolseverin maçları evlerinde izleyebilmesini sağlayacak.

KULÜPLERİN GELİRİ DE ARTACAK

Ekranda izleyen futbolsever sayısının artması kulüplerin kasasını da dolduracak. Saran Grubu, Süper Lig TV için 120 Milyon Dolar garanti ücreti teminat altına alıyor. Kulüplerin de taşın altına elini koyması, satış-pazarlama için taraftarını yönlendirmesi, el birliğiyle ligin değerini arttırmak için çalışması gerekiyor. İzlenebilirliği yüksek kalitede bir lig sunulursa toplam gelir yıllık 200 milyon dolara kadar çıkabilir. Ayrıca tüm platformlarda geniş reklam skalası olacak, reklam geliri artacak ve gelir paylaşımı modeli olarak; büyük pay kulüplerin, küçük pay yayıncıların olacak şekilde bölünecek. Kulüplerin şampiyonluk sayıları, o sezon topladıkları puanlara göre kulüplere para aktarılmış olacak.