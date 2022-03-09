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Giriş Tarihi: 9.3.2022 16:25 Son Güncelleme: 9.3.2022 16:25

Fenerbahçe’de Alanyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor! İsak Vural ilk kez antrenmanda…

AA
Fenerbahçe’de Alanyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor! İsak Vural ilk kez antrenmanda…

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe ile Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe’nin sözleşme imzaladığı genç yıldız adayı İsak Vural takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 13 Mart Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, yeni transfer edilen genç oyuncu İsak Vural'ın da katıldığı belirtildi.

Salonda yapılan ısınma ve dayanıklılık idmanından sonra sahaya geçen oyuncuların koşu ve pas çalışmasının ardından çift kale maçla antrenmanı tamamladığı aktarıldı.

Enner Valencia'nın günü saha çalışmalarıyla, Ferdi Kadıoğlu'nun ise özel program dahilinde yaptığı çalışmalarla tamamladığı ifade edildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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Fenerbahçe’de Alanyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor! İsak Vural ilk kez antrenmanda…
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