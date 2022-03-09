Manchester City, Şampiyonlar Ligi’nde turladı!

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda futbol heyecanı devam ediyor. Son 16 turunda Manchester City, ilk maçta Sporting'i 5-0 mağlup etmişti. Deplasmanda aldığı farklı skorla tur kapısını sonuna kadar aralayan İngiliz devi, ikinci maçı rahat geçirdi.
İngiltere'de oynanan rövanş maçında rahat bir oyun sergileyen Manchester City, sahadan 0-0 beraberlikle ayrılarak çeyrek finale yükselen takım oldu.
Manchester City'nin 47. dakikada Gabriel Jesus ile attığı gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi.
Karşılaşmanın hakemliğini ise Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Halil Umut Meler yaptı.