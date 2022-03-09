Yeni sezon için teknik direktör arayışını sürdüren Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Başkan Ali Koç'un görüşmeye gittiği Joachim Löw cephesinden Fenerbahçe ile ilgili şok bir haber geldi. Ali Koç'un Löw ile anlaşamaması durumunda listede yer alan iki hoca da belli oldu. Ayrıca Fenerbahçe için sürpriz bir transfer iddiası da ortaya atıldı. İşte son dakika haberinin detayları...