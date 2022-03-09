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Giriş Tarihi: 9.3.2022 14:03 Son Güncelleme: 9.3.2022 14:05

Son dakika: Fenerbahçe'de şok Löw gerçeği! 'Anlaşma sağlandı' denmişti ama...

SPOR SERVİSİ
Son dakika: Fenerbahçe’de şok Löw gerçeği! ’Anlaşma sağlandı’ denmişti ama...

Yeni sezon için teknik direktör arayışını sürdüren Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Başkan Ali Koç'un görüşmeye gittiği Joachim Löw cephesinden Fenerbahçe ile ilgili şok bir haber geldi. Ali Koç'un Löw ile anlaşamaması durumunda listede yer alan iki hoca da belli oldu. Ayrıca Fenerbahçe için sürpriz bir transfer iddiası da ortaya atıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Yeni sezon için teknik direktör arayışını sürdüren Fenerbahçe'den son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Başkan Ali Koç'un görüşmeye gittiği Joachim Löw cephesinden Fenerbahçe ile ilgili şok bir haber geldi. Ali Koç'un Löw ile anlaşamaması durumunda listede yer alan iki hoca da belli oldu. Ayrıca Fenerbahçe için sürpriz bir transfer iddiası da ortaya atıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle birçok yabancı futbolcu sözleşmelerini feshederken, isimleri de Türkiye'deki takımlarla anılmaya başlandı.

Bunlardan biri, Spartak Moskova'nın Brezilyalı sol beki Ayrton Lucas oldu.

Henüz sözleşmesini feshetmeyen Lucas'ın, F.Bahçe'nin ilgilendiği isimlerden biri olduğu belirtiliyor.

2019 Ocak ayında Fluminense'den 7 milyon Euro bonservis bedeliyle Spartak Moskova'ya transfer olan oyuncu, 19 lig maçında 1 gol attı.

LÖW OLMAZSA DANIEL FARKE

Bu arada Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, önceki gün İstanbul'dan ayrılıp Londra'ya gitti.

Koç'un buradan Almanya'ya geçerek teknik direktör aday listesinin 1 numarasında yer alan Joachim Löw ile yeni bir görüşme yapacağı kaydedildi.

Löw konusunun 2 hafta içerisinde çözülebilecek seviyede olduğu ifade edildi.

Ancak Almanya'dan gelen bilgiler, tecrübeli teknik adamın henüz F.Bahçe ile ilgili kesin kararını vermediği yönünde.

SAVAŞ NEDENİYLE AYRILDI
Fenerbahçe için bir başka ciddi aday ise Benfica'nın dünyaca ünlü eski hocası Jorge Jesus....

Portekizli teknik adam daha önce başkan ve yönetici seviyesinde Sarı-Lacivertliler'le görüştü ve anlaşmaya sıcak baktığını bildirdi.

Beşiktaş'la adı anılan Daniel Farke'nin, Fenerbahçe ile temas kurduğu bildirildi.

Sezona Norwich'te başlayan Farke, Ocak ayında Rus ekibi Krasnodar'a geçmiş, savaş dolayısıyla maça çıkmadan ayrılmıştı.

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Son dakika: Fenerbahçe'de şok Löw gerçeği! 'Anlaşma sağlandı' denmişti ama...
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