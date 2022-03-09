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Giriş Tarihi: 9.3.2022 15:01 Son Güncelleme: 9.3.2022 16:01

Son dakika: MHK'de tarihi karar sonrası deprem! Toplantıyı terk edip hakemliği bıraktı!

Son dakika: MHK’de tarihi karar sonrası deprem! Toplantıyı terk edip hakemliği bıraktı!

MHK'nın dün aldığı 13 hakemin Süper Lig listesinden çıkarılmasının kararı sonrası son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Süper Lig'de yıllardır görev alan ünlü hakem, TFF Riva Tesisleri’nde yapılan toplantıyı terk ederek hakemliği bırakırken, 3 hakemin daha görevinden istifa ettiği iddia edildi.

MHK'nın dün aldığı 13 hakemin Süper Lig listesinden çıkarılmasının kararı sonrası son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Süper Lig'de yıllardır görev alan ünlü hakem, TFF Riva Tesisleri'nde yapılan toplantıyı terk ederek hakemliği bırakırken, 3 hakemin daha görevinden istifa ettiği iddia edildi. İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken, 13 önemli ismin de hakemliğini bitirmişti.

MHK'dan bu tarihi operasyonu hem yaş sınırı hem de kulüplerin şikayetlerini göz önünde bulundurarak aldığının altı çizilmişti.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Süper Lig ve 1. Lig'de bundan sonra görev yapamayacak hakemler şöyleydi:

Cüneyt Çakır
Ali Palabıyık
Abdulkadir Bitigen



Fırat Aydınus
Bahattin Şimşek
Suat Arslanboğa



Hüseyin Göçek
Tugay Kaan Numanoğlu
Alper Ulusoy



Halis Özkahya
Mert Güzenge
Burak Şeker
Özgür Yankaya (sadece var)

METE KALKAVAN TOPLANTIYI TERK EDEREK HAKEMLİĞİ BIRAKTI

MHK'nin aldığı bu karar hakem camiasında deprem etkisi yaratırken tartışmaları da beraberinde getirdi.

MHK'nin dün açıkladığı listede Süper Lig'de sezonun kalanında "devam etmesi" kararlaştırılan hakemler arasında yer alan FIFA kokartlı hakem Mete Kalkavan görevinden istifa etti.

Mete Kalkavan ayrıca, TFF Riva Tesisleri'nde Süper Lig hakemleriyle yapılan toplantıyı da terk etti.

'3 İSİM DAHA BIRAKTI' İDDİASI

Mete Kalkavan'ın ardından yardımcı hakemler Tarık Ongun, Bahattin Duran ve Alex Taşçıoğlu'nun da görevlerinden istifa ettikleri iddia edildi.

KARDEŞİNDEN ŞOK PAYLAŞIM

Mete Kalkavan'ın kardeşi Melis Kalkavan ise sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Melis Kalkavan paylaşımında "İnsan olmak kuruş ile değil, duruş ile ölçülür" ifadesini kullandı.

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Son dakika: MHK'de tarihi karar sonrası deprem! Toplantıyı terk edip hakemliği bıraktı!
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