Giriş Tarihi: 9.3.2022 15:01 Son Güncelleme: 9.3.2022 16:01

Son dakika: MHK'de tarihi karar sonrası deprem! Toplantıyı terk edip hakemliği bıraktı!

MHK'nın dün aldığı 13 hakemin Süper Lig listesinden çıkarılmasının kararı sonrası son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Süper Lig'de yıllardır görev alan ünlü hakem, TFF Riva Tesisleri’nde yapılan toplantıyı terk ederek hakemliği bırakırken, 3 hakemin daha görevinden istifa ettiği iddia edildi.

MHK'nın dün aldığı 13 hakemin Süper Lig listesinden çıkarılmasının kararı sonrası son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Süper Lig'de yıllardır görev alan ünlü hakem, TFF Riva Tesisleri'nde yapılan toplantıyı terk ederek hakemliği bırakırken, 3 hakemin daha görevinden istifa ettiği iddia edildi. İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken, 13 önemli ismin de hakemliğini bitirmişti.