UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Barcelona ile kozlarını paylaşacak. Tarihi karşılaşma öncesi usta isimler Gürcan Bilgiç, Levent Tüzemen ve Ali Gültiken sabah.com.tr'den Ömer Faruk Özcan'a maç öncesi çok özel açıklamalarda bulundu. Duayen isimler çok flaş ifadeler kullanırken, Arda Turan'ın kadro dışı detayı gündeme damga vurdu. İşte tüm açıklamalar...
GÜRCAN BİLGİÇ
Rakip Barcelona olunca hocanın kim olduğu çok önemli değil. Çünkü Domenec Torrent de olsa Fatih Terim de olsa, favori bir rakibe karşı oynayacaklar.
Ama Galatasaray'ı bu tura getiren en önemli sebep, kontra atak oyunu oynamasıydı. Aynı oyun ligdeki bocalamasının nedeniydi.
Avrupa'daki rakiplerine karşı, tıpki İstanbul'a gelen deplasman takımları gibi oynadılar. Oyunu kendi sahalarında kabul ettiler ve hızlı ataklarla da skora gittiler.
Torrent'in hiç Amerika'yı yeniden keşfetmeye çalışmadan, Fatih hocadan miras kalan bu sistemle Barcelona'ya karşı direnmesi ve onların vereceği açıkları değerlendirmesini bekliyorum. Tek şansı bu olacaktır.
İkinci etapta Arda Turan'ın Fatih Terim'le çektirdiği fotoğrafa, 'şık olmamış diyen' Burak Elmas, kaptanını götürmediği deplasmana Fatih Terim'i davet etti. İki görüş bir biriyle çelişiyor aslında.
Bir zeytin dalı desek o da değil. Fatih hoca net tavrını koymuş oldu. Ama esas problem eski Barcelona'lı Arda Turan'nın İstanbul'da bırakılmasıdır. Sakatların hatta listede olmayanların bile gittiği bir deplasmanda Arda maçı evden seyredecek.
"KADRO DIŞI OLMASININ RESMİLEŞMESİDİR"
Bunun açıklaması aslında Arda Turan'ın kadro dışı bırakıldığının resmileşmesidir. Kadro dışı ise açıklasınlar, kadro dışı değilse neden götürmüyorlar.
ALİ GÜLTİKEN
Arda sezonun neredeyse tamamına yakın bir bölümde yok. O yüzden performansıyla alakalı bir şey ortaya koyamadığından dolayı Barcelona kadrosuna alınmamasını da farklı bir olay olarak görmüyorum.
Sakatlığıyla ilgili bir durum varsa Arda'nın Barcelona'ya gitmemesini çok mantıksız bulmadım. Sadece Galatasaray'ın değil, Türkiye'den hangi takım Barcelona ile oynasa o maç zor maçtır. O açıdan kolay bir akşam beklemiyorum.
Galatasaray, ligde de çok rayına oturmuş bir takım olamadığından aynı zorlukları orada da devam edecektir. Barcelona'nın da ligimizin üstünde bir takım olduğunu düşünürsek, zor bir akşam Galatasaray'ı bekliyor. Ama futbol mucizeler oyunu, her zaman iyisini de temenni etmek lazım.
Fatih Terim ile Burak Elmas arasında karşılıklı olarak bir kırgınlık olduğunu görüyoruz. Tabi takımı bu kupa seviyesine getiren Fatih hocanın da davet edilmesini güzel bir davranış olarak görüyorum. Ama Fatih hocanın kabul etmemesinde de çok yanlış bişey görmedim.
LEVENT TÜZEMEN
Domenec Torrent'in maç öncesi yaptığı basın toplantısı tam bir hayal kırıklığıydı. Katalan hoca, Barcelona'yı yere göğe sığdıramadı, Xavi ve yeni oyuncuların kalitelerini anlatmaktan yorulmadı. Galatasaray'a gelince, yuvarlak laflar edip 'rakibimizin gol atmasına izin vermeyeceğiz' gibi inandırıcı olmayan açıklamalarda bulundu. Böyle bir yorum olabilir mi Galatasaray'ı çalıştıran bir hocanın. Aklı belli ki Barcelona da kalmış.
Ve Galatasaray'la ilgili iyi yoldayız diyor. Hangi iyi yolda? Galatasaray iyi futbol oynamıyor. Zaten Torrent bu durumu aldığı takıma bağlıyor. Bu aldığı takım Avrupa'da grubundan namağlup çıktı.
Barcelona'da Galatasaray başarılı olmak istiyorsa, yönetimin Torrent'e Galatasaray'ın Avrupa'daki maçlarını izlemesini önermesi gerekiyor. Galatasaray, Lazio ve Marsilya'ya karşı oynadığı futbolu Barcelona'ya karşı da oynamaya devam ederse şansı vardır diye düşünüyorum.
Arda Turan'ın Barcelona'ya götürülmemesini yönetimin bir yanlışı olarak görüyorum. Arda,Türk futbolunun en kariyerli oyuncularından bir tanesi. Büyük başarılar yakaladı ve Barcelona'ya transfer oldu. Orada da Messi ve Neymar gibi oyuncularla oynadı.
Arda oraya götürülmeliydi ve Arda'da iki takım arasında barış elçisi olarak görev yapardı. Böyle kincilik olmaz!.. Arda'nın ne ayağı kırık, ne kolu çıkık ne de yolda yürüyemeyecek durumda değil. Götürülmemesini doğru bulmuyorum.
Burak Elmas, Fatih Terim'e bir mektup gönderdi, Terim de bir yanıt verdi. Böyle davet şekli olmaz, bir küçüğü olarak arayıp telefonla davet ederdi.