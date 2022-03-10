Galatasaray, ligde de çok rayına oturmuş bir takım olamadığından aynı zorlukları orada da devam edecektir. Barcelona'nın da ligimizin üstünde bir takım olduğunu düşünürsek, zor bir akşam Galatasaray'ı bekliyor. Ama futbol mucizeler oyunu, her zaman iyisini de temenni etmek lazım.